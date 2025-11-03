Es tendencia:
Mono Sánchez se tatúa la cabeza para celebrar el título de Coquimbo: “Es hoy”

Diego Sánchez celebró el título de Coquimbo Unido haciéndose un tatuaje en su sien derecha, lo que refleja la importancia de este campeonato.

Por Felipe Escobillana

Mono Sánchez festejando el título de Coquimbo
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTMono Sánchez festejando el título de Coquimbo

Diego Sánchez fue una de las grandes figuras de Coquimbo Unido en la campaña que los coronó como campeones del torneo nacional, cuando aún restan cuatro fechas por jugarse.

El portero pirata se metió en el corazón de la hinchada con sus atajadas y personalidad, por lo que fue uno de los jugadores más aplaudidos en la fiesta de celebración.

“Se acabó, se acabó”, le decía a la cámara de TNT Sports cuando se habían proclamado como el mejor elenco del campeonato. Eso después de haber llorado en la cancha por el logro obtenido.

El tatuaje de Diego Sánchez

En la previa del partido consagratorio contra La Calera, el Mono Sánchez publicó en sus redes sociales una lámina en la que señalaba “Es hoy”, en referencia a que debían quedarse con la copa.

La promesa del arquero de Coquimbo antes del partido

La promesa del arquero de Coquimbo antes del partido

Esa frase la dejó grabada en su cuerpo para siempre. Esto debido a que se tatuó en la sien esa frase, la que mostró en su Instagram junto a una sonrisa picarona.

“Y era hoy CTM”, fue lo que señaló. “Campeones históricos”, agregó el arquero que se convirtió en una celebridad en el puerto pirata.

El tatuaje de Mono Sánchez

El tatuaje de Mono Sánchez

Mono Sánchez de esta manera cierra una gran temporada, en la que solamente se perdió un partido con Coquimbo: no pudo estar ante U. de Chile por suspensión.

Apenas recibió 12 goles en los 25 partidos disputados, lo que demuestra que fue prenda de garantía en el arco aurinegro durante toda la campaña.

