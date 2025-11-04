Es tendencia:
Histórico portero de Coquimbo aplaude la gran temporada de Mono Sánchez: “Me hace recordar como jugaba yo”

El recordado jugador de los Piratas se refirió al gran presente del club y de Diego Sánchez, una de las grandes figuras de esta temporada.

Por Andrea Petersen

Histórico de Coquimbo Unido se desarma en elogios para Mono Sánchez.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTHistórico de Coquimbo Unido se desarma en elogios para Mono Sánchez.

Coquimbo Unido logró la esperada hazaña y se coronó como campeón indiscutido del Campeonato Nacional, levantando por primera vez en su historia el título de Primera División, y ante ello, históricos de los Piratas comparten la alegría del triunfo.

Con 4 fechas para que termine el campeonato y con la Copa ya asegurada, como también la clasificación a Copa Libertadores, los hinchas celebran el increíble triunfo, entre ellos el exportero Mario “Loco” Rodríguez, durante la década de los 80s.

Histórico de Coquimbo se desarma en elogios para el Mono Sánchez

En conversación con ADN Deportes, Rodríguez habló del portero de Coquimbo Unido que ha tenido una especular temporada junto a Los Piratas. “Es genial. Yo estoy en el equipo histórico, pero me gustaría que lo pusieran a él también. De Mono a Loco. Ha sido contundente, me hace recordar como jugaba yo”.

El histórico de los Pirata se refirió al presente de Mono Sánchez/Photosport

“Yo era más loco, una vez me bajé los pantalones en un clásico para mostrarle el trasero a los de La Serena, me acosté en un travesaño durante otro partido“.

En la misma línea, Rodríguez habla de la alegría que le trajo a la hincha esta increíble campaña. “Muchos critican que la gente se cuelga de esto, pero el fútbol es así, de resultado. Los de siempre son 8.000 personas y después se van pasando según el pasar de los partidos. Este logro lleva a tener la posibilidad de contar de mi historia”.

¿Mono Sánchez se queda en Coquimbo Unido?

Tras lograr el título, el jugador fue consultado sobre su continuidad en el cuadro pirata, considerando que su vínculo con el elenco termina este año. “Se me acaba el contrato, pero, no sé, pregúntele al presidente”, añadiendo que obviamente se quiere quedar, “porque me siento parte de la ciudad, del equipo y costo harto. Fue un largo camino como para no seguir”.

