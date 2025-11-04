Coquimbo Unido lo logró: a cuatro fechas del final de la temporada, los piratas se convirtieron en campeones del fútbol chileno por primera vez en la historia. En el puerto, las celebraciones comenzaron este domingo con la victoria sobre U. La Calera y todavía no se detienen.

Uno de los videos que destacó entre los festejos fue el que publicó Constanza Solar, periodista de TNT Sports, quien compartió un momento especial con Mono Sánchez. El portero de Coquimbo la buscó y le dio un beso en la frente después del título.

En diálogo con LUN, Solar contó que este gesto se trató de una cábala entre ambos. Todo partió en junio, cuando la notera llegó a un partido de los piratas y le pidió ayuda al golero para tener una historia para el programa Goles. “Él vino, me agarró a mí y me dio un beso“, relató.

“El beso lo subí a redes y tuvo más de dos millones de reproducciones. Así que le dije a Diego que, si funcionaba, lo íbamos a tener que repetir“, comentó.

Constanza del Solar cuenta la historia detrás del beso del Mono Sánchez: “Hay buena onda”

“Fue casual, sin ponernos de acuerdo ni nada. Cada vez que nos veíamos en los partidos de Coquimbo, él venía y antes de siquiera saludarme me daba un beso (…) Como yo también soy muy cabalera, estuve de acuerdo en repetirlo”, declaró Constanza Solar a LUN.

“Lo conozco hace como cuatro años. Yo tenía un programa que se llama Misión Deporte y lo vine a entrevista a Coquimbo, a su casa. Yo creo que por eso funcionó lo del beso, porque hay buena onda, hay cariño“, dijo, aunque descartó que sean amigos. “Es como una relación laboral“, aclaró.

