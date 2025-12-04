Es tendencia:
“Debo tener claras las funciones…”: Meneghini noquea a U de Chile por no conocer sus dueños

El entrenador de O'Higgins se refirió públicamente al caso y dejó en claro cuál es su prioridad entre los dos equipos.

Por Nelson Martinez

Paqui vence contrato con O'Higgins este año.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTPaqui vence contrato con O'Higgins este año.

Francisco Meneghini fue consultado en conferencia de prensa de O’Higgins por el interés de U de Chile por reclutarlo como DT. El entrenador celeste finaliza contrato este sábado con el Capo y habló sobre su proyección con el equipo.

“Sí, para mí claramente continuar es una posibilidad (en O’Higgins). Siempre en todos los clubes que he estado y cómo se den las cosas, me proyecto. Me considero entrenador de procesos, de ir construyendo y claramente creo que el club tiene condiciones”, partió diciendo.

Siguiendo en esa línea, Paqui valoró que se sentará a conversar con la nueva administración rancagüina tras el duelo ante Everton. Eso sí, recalcó que el equipo “es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo y ya habrá tiempo de conversar sobre eso”.

Meneghini habla públicamente de U de Chile

Francisco Meneghini fue consultado directamente por el caso de U de Chile, club del cual no se conocen los dueños. Sobre si eso es factor para tomar una decisión, el DT de O’Higgins fue claro.

Francisco Meneghini en la derrota 6-0 ante la U /Photosport

“Me ha tocado participar en distintos formatos de instituciones, algunos dueños más presentes, otros más lejanos delegan en otras personas, pero lo más importante es tener clara la función de cada uno y tener claro cómo va a funcionar”, disparó.

Sin decir públicamente su preferencia, Paqui dejó en claro que la prioridad la tienen en Rancagua, donde “la familia Abumohor tenía su manera y conversé con ellos (al llegar)”.

“La nueva propiedad (grupo liderado por Matías Ahumada) tiene su forma y conversando se pueden entender las partes. Vamos a conversar a ver qué piensan los dirigentes“, cerró.

