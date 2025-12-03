En toda una teleserie se ha transformado el caso de Francisco Meneghini. El DT con gran campaña en O’Higgins sigue siendo la gran obsesión de U de Chile, donde Gustavo Álvarez ya avisó que no sigue en 2026.

Por eso, en la dirigencia azul se mueven rápido para dar con el reemplazante del argentino. Ahí aparece Paqui, quien conoce el club al haber sido ayudante técnico de Sebastián Beccacece, en 2026.

Y si el propio entrenador celeste aclaró que en Rancagua nadie ha conversado con él para renovar y que esperará hasta fin de torneo, en la “Ciudad Histórica” dieron luces del futuro del DT. Eso, con directa influencia en los planes de la U.

¿Sigue Meneghini en O’Higgins?

Francisco Meneghini tiene todo encaminado para continuar su ciclo como entrenador de O’Higgins de Rancagua. Si bien el DT reveló que a fin de torneo conversaría sobre una eventual renovación, ya hubo movimientos al respecto.

Francisco Meneghini no ha renovado con O’Higgins aún, pero avanza la negociación.

“El agente del DT, Lucas Concistre, ya conversó con el club y acordaron retomar las negociaciones a fin de torneo. La idea es que Paqui siga al mando del equipo en 2026. Si me apuran, la banca celeste seguirá siendo de Francisco Meneghini”, revelaron en el medio O’Higgins Total.

Publicidad

Publicidad

Paqui tiene contrato hasta fin de año con el Capo de Provincia, por lo que tras el duelo de este sábado ante Everton deberá definir su futuro. Y por más que suenen nombres en Rancagua, la dirigencia tiene como prioridad a Meneghini.

ver también Charles Aránguiz explica su rabia contra la ANFP: “No hubo apoyo para U. de Chile”

O’Higgins podría abrochar este sábado, a las 18:00 horas en El Teniente, su paso a Copa Libertadores. Si le gana a Everton, asegura el Chile 3, pero si pierde U Católica ante U. La Calera, incluso podrían clasificar como Chile 2.