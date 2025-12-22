La investigación por la tragedia ocurrida en la previa del partido de Colo Colo contra Fortaleza, por Copa Libertadores en el estadio Monumental el 10 de abril de este año, tuvo un nuevo capítulo, esta vez en la Justicia.

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago dictó sentencia en contra de dos funcionarios de Carabineros por su presunta participación en la muerte de los hinchas albos Mylan Liempi (de 12 años) y Martina Pérez (18).

La Justicia determinó imputar a ambos policías, el sargento Luis Rojo Salazar, quien conducía el vehículo, y a su acompañante, el capitán Williams Enrique Troncoso, por el delito de “apremios ilegítimos con resultado de muerte“.

ver también Urgente: formalizan a dos carabineros por la muerte de hinchas de Colo Colo en el partido contra Fortaleza

La sentencia de la Justicia contra Carabineros por muerte de hinchas

En la audiencia, el Ministerio Público expuso que los dos hinchas de Colo Colo murieron tras el atropello por parte del vehículo policial a las afueras del Monumental. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que hay pruebas que apuntan a una eventual responsabilidad penal de los funcionarios.

Tras evaluar los antecedentes, la Justicia decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total con los Carabineros, que solicitó la parte querellante, aunque se descartó la prisión preventiva en este caso, por los antecedentes favorables de los funcionarios.

En tanto, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago fijó un plazo de 120 días para desarrollar la investigación del Caso Monumental, tiempo en el cual los policías deberán cumplir la sentencia, además de arraigo nacional.

Publicidad

Publicidad

Carabineros y su actuar en duelo de Colo Colo con Fortaleza, fue sancionado en la Justicia (Photosport)

Colo Colo acompaña a víctimas en Tribunales

Por parte del Club Social y Deportivo, su presidente Edmundo Valladares se hizo presente en el Centro de Justicia de la capital, para exigir las penas máximas contra los Carabineros que presuntamente provocaron la muerte de Martina y Mylan.

“Tenemos el firme propósito de que se logre una justicia plena. Este caso marcó de forma trágica el centenario de la institución. Estamos convencidos de que no se puede ir a alentar a tu equipo y volver en un cajón a tu casa“, finalizó el directivo de Colo Colo.

Publicidad