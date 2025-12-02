La presente temporada en Liga de Primera nos dejó un inédito y contundente campeón como Coquimbo Unido, que basa su poderío en el aspecto defensivo, donde su arquero Diego Sánchez tiene la valla menos batida, con 14 goles en contra.

Pero más allá del aspecto netamente deportivo, la figura del “Mono” se convirtió en fundamental, no sólo por su personalidad en la cancha, sino también por cómo se exhibe en sus redes sociales, con delirantes escenas en su cuenta de Instagram, con más de 111 mil seguidores.

Fue en esta plataforma que Sánchez sorprendió a propios y extraños al exhibir en sus stories la llamativa propuesta que le realizó una persona en sus “mensajes directos”, la cual no le pedía precisamente una camiseta, un saludo o un favor.

La polémica propuesta que recibe Diego Sánchez

Si bien el ex Unión Española no reveló quien fue el personaje que le hizo la tratativa, sí se puede ver que quien le mandó el DM cuenta con 222 seguidores y 29 publicaciones en Instagram. Fue tras una foto en la concentración de Coquimbo para el duelo con Universidad de Chileque ocurrió el tema.

Tras publicar su imagen desde el hotel donde está la delegación “pirata”, recibió un mensaje en el siguiente tono: “Wena compa… Embaraza a mi señora, yo cuido al baby“. Una desubicada propuesta que Diego Sánchez la respondió en buena onda.

Luego de poner el pantallazo con este escrito, el “Mono” escribió “Compórtate, lógico (sic)“. Una respuesta que encontró la aprobación de sus seguidores, por responderle con altura a este fanático que se pasó 20 pueblos para escribirle al arquero.

Los números del “Mono” en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, Diego Sánchez disputó un total de 3.330 minutos en cancha durante 31 encuentros, en los cuales recibió 26 goles y entregó su valla invicta en 18 ocasiones.

¿Cuándo juega el campeón?

En su último partido como visita en la temporada 2025, Coquimbo Unido enfrentará a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, este martes 2 de diciembre a las 18:00 horas.

