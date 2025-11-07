Diego “Mono” Sánchez y Coquimbo Unido lograron la hazaña y finalmente se coronaron campeón, por primera vez en su historia, de la Liga de Primera, con una temporada increíble que les dio el triunfo antes de que termine la temporada. Pero tras los festejos, el portero reveló la siguiente meta que busca cumplir, lejos de las canchas.

El arquero pirata puso sus ojos en un nuevo desafío, donde en esta oportunidad, su triunfo dependerá exclusivamente del voto del público.

El nuevo desafío que tiene en la mira Mono Sánchez

El portero campeón reveló que quiere postular a Rey Guachaca y en conversación con AS, se refirió a su candidatura. “No es que yo me quiera postular solo”.

“Fue (Cristián) Zavala, quien apenas me conoció, vio cómo soy, bien chileno para mis cosas, y me dijo ‘Mono, si salimos campeones, ¿por qué no te tiras para Rey Guachaca?’ Yo le dije ‘démosle, yo feliz, sé que voy a ganar esa hue…’.”

Añadiendo que es una instancia donde le gustaría ganar, ya que siente que representa el concurso. “Me gustaría mucho, me siento muy representativo del chileno: bueno para los asados, para juntarse con los amigos, para compartir”.

El futuro del Mono Sánchez con los Piratas

El jugador fue consultado sobre hasta qué edad le gustaría seguir activo. “¡Ves que me estás jubilando también, hue…! No sé, hasta que el cuerpo avise”

“Gracias a Dios tengo suerte y nunca me lesiono. Juego todo el año y casi siempre soy el jugador con más minutos jugados de los planteles. Y no sé… hasta cuando no quiera levantarme a entrenar. Ahí ya estaría dando la cacha, como se dice”.

El contrato del portero termina a fin de año, señalando sobre su posible renovación que espera seguir en Los Piratas, pero no se complica si es que tiene que abandonar el barco.

“Estamos viviendo el momento, disfrutando. Se vienen cosas buenas con Coquimbo, bonitas, así que estoy feliz. Coquimbo es la primera opción, pero si hay otros planes, se respeta y vamos para adelante con otro equipo, ¿qué vamos a hacer?”, expresó.