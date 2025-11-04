Si hay un hombre responsable del título de Coquimbo Unido en la Liga de Primera, ese es Diego Sánchez. El Mono fue clave en la campaña y ahora, tras alcanzar la deseada primera estrella de la historia de los Piratas, lo celebra a lo grande.

El portero se transformó en la figura tanto dentro como fuera de la cancha, liderando la fiesta tanto en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso como más tarde. De hecho, el propio guardameta reconoció que lleva tres días sin dormir y hasta sin comer. ¿La razón? Una advertencia del nutricionista del club.

Este martes y tras el entrenamiento de los Piratas, el arquero lanzó una particular revelación sobre lo que han sido los festejos. Casi como alma del carrete, dijo que ha priorizado tomarse una cosita antes que disfrutar de un asado.

Diego Sánchez y su divertida confesión por los festejos con Coquimbo Unido

La celebración del título no ha parado en Coquimbo Unido. Los Piratas tiraron la casa por la ventana y llevan festejando su gran hito, al punto de que algunas figuras bromean con lo que ha sido todo lo que pasó desde el domingo.

Diego Sánchez ha celebrado a más no poder el título obtenido con Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Diego Sánchez se refirió a la obtención de la Liga de Primera en Los Tenores de Radio ADN y aseguró que “es un momento inolvidable, histórico. Estoy muy feliz por el grupo, porque se lo merece, y por todo el puerto, que estaba esperando este gran momento“.

El Mono también aprovechó de hablar de su futuro, el que dependerá de la decisión de la dirigencia. “A mí en el último partido se me acaba el contrato y parece que me tengo que ir. ¿A quién no le gustaría jugar la Copa Libertadores?“.

El portero insistió en valorar lo hecho con sus compañeros esta temproada. “Acá no hay figuras, somos todos iguales. Tratamos de ayudar a los chicos, como Zavala jajaja, por la estatura lo digo. Pero felices por los canteranos, que están viviendo algo histórico en la ciudad“.

Fue tras ello que el Mono sorprendió con su revelación sobre el carrete que ha tenido con los Aurinegros. “No duermo hace como tres días, está cuático esto. La fiesta fue perfecta, no sobró ni faltó nada. El nutricionista me dijo: ‘tomas o comes’. No he comido nada“.

Diego Sánchez ha dejado en claro que este título con Coquimbo Unido lo llevará siempre en el corazón. El Mono se ha transformado en un emblema para los Piratas, donde se ganó su lugar en la historia.

¿Cuáles son los números de Diego Sánchez esta temporada?

Tras el duelo con Unión La Calera, Diego Sánchez llegó a los 35 partidos oficiales disputados con Coquimbo Unido en la temporada 2025. En ellos ha dejado su arco en cero en 18 ocasiones y ha recibido 24 goles en los 3.150 minutos que acumula bajo los tres palos.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Diego Sánchez trata de festejar mientras trabaja con la mira puesta en el próximo desafío de Coquimbo Unido en la Liga de Primera. Este sábado 8 de noviembre a partir de las 17:30 horas los Piatas visitan a Palestino en La Cisterna.

