Si uno tuviera que elegir los nombres más destacados de Coquimbo Unido en la histórica campaña 2025, sin duda que el de Bruno Cabrera sería uno de los apuntados. El zaguero central argentino fue un bastión defensivo del equipo de Esteban González.

Pero también un importante arma de ataque: Cabrera anotó cuatro goles y todavía tiene partidos por jugar. Una cifra que lo erige como una pieza de cuidado para los rivales. En ese contexto, el ex Nacional de Paraguay le concedió una entrevista a TNT Sports.

En el programa Pelota Parada, Cabrera se complicó con una pregunta. Cuáles son los jugadores más importantes de Coquimbo Unido y por qué. Un planteamiento que le hizo la periodista Carolina Fernández. Y que respondió con titubeo. “Uh, de verdad que está difícil”, reconoció el zaguero formado en las inferiores de Estudiantes de La Plata.

Así festejó Bruno Cabrera uno de sus goles en la Liga de Primera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Cagón”, le dijo su compañero Cristián Zavala, quien también estuvo en la conversación que los dos jugadores del Barbón tuvieron con el periodista Marcelo Muñoz. Al argentino de 28 años no le quedó otra que aceptar el desafío. Aunque fijó algunas condiciones.

La del criterio de su elección, por ejemplo. “Voy a ir por la experiencia, por las palabras más allá de lo que rinden en la cancha”, blanqueó Cabrera, quien en enero de 2023 desembarcó en el puerto pirata. Luego de eso, eligió a tres de sus compañeros.

Bruno Cabrera elige al trío clave de Coquimbo Unido: Sánchez, Fernández y Camargo

Para Bruno Cabrera, la presencia de Diego Sánchez es fundamental en Coquimbo Unido. El experimentado arquero de 38 años fue un indiscutido durante esta campaña. “El Mono como un líder es muy importante”, marcó el zaguero trasandino, quien escogió al golero como uno de los esenciales.

Diego Sánchez festeja el título. A su espalda, el Toto Manbuel Fernández. (Andres Pina/Photosport).

“El Toto comunicación constantemente atrás, también un líder”, añadió Cabrera sobre su pareja en la última línea del cuadro Pirata. Sí, el uruguayo-chileno Manuel Fernández, quien fue un aporte relevante en la solidez defensiva casi extrema que ofrecieron los aurinegros.

Faltaba uno. “Y el Pela Camargo. La experiencia que le dieron ellos al plantel fue muy importante. Si vas por nombre por nombre tenemos el mejor plantel del fútbol chileno. Se demostró”, dijo envalentonado Bruno Cabrera. Aunque los resultados dejaron poquísimo lugar a la discusión de esa frase.

Alejandro Camargo lucha con Vicente Pizarro en el Francisco Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“No fueron sólo los 11, es un plantel de campeón. Siempre que hubo que hacer variantes, dieron el salto de calidad al equipo como dice el entrenador. Es difícil nombrar, pero voy con la experiencia de ellos”, sentenció Cabrera, quien también revivió aquella conquista frente a Colo Colo.

Una muestra más de la efectividad del cuadro filibustero en las pelotas detenidas. “Significó mucho. Era un partido muy importante. El parate, Colo Colo con el cambio de entrenador. Fue complicado el primer tiempo, por momentos estuvimos replegados. Y aprovechamos la situación de pelota parada que habíamos trabajado con el centro de Juan (Cornejo)”, revivió Cabrera.

El gol de Bruno Cabrera en el 1-0 de Coquimbo ante el Cacique. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Cristián (Zavala) chocó a todos los que tenían que ir ahí a esa zona. Pude entrar solo. Fue un gol muy importante que me puso muy contento. Un gran paso para el objetivo”, dijo el zaguero, quien también jugó en Barracas Central de su país y tuvo un paso por Círculo Deportivo a préstamo desde los Pincharratas.

