Coquimbo Unido se consagró como el gran campeón de la Primera División chilena al derrotar a Unión La Calera y volverse inalcanzable en la tabla de posiciones. Alzando su primer título, uno de los históricos de los Piratas recordó su carrera y su paso por la escuadra revelando complejos momentos.

Mario “El Loco” Rodríguez jugó en el equipo campeón durante la década de los 80s y también militó en clubes como Deportes La Serena, Santiago Wanderers, Deportes Ovalle y Naval, colgando los botines en 1995 tras una larga carrera que incluyó citaciones a la Selección Chilena.

Histórico jugador de Coquimbo revela tensos momentos de su carrera

En conversación con ADN Radio, el exportero señaló sobre los duros momentos que pasó. “No tengo vergüenza de contar mis cosas. Fui cuestionado y proscrito en Coquimbo, tuve que emigrar. Ensucié mi carrera futbolística, caí en la pasta base por 25 años”.

“Me dio un infarto y cambió mi vida. Llevo 11 años limpio. Soy cantante, trabajo en medios de comunicación, doy charlas también”, expresó.

“Lo fundamental es reconocer que uno es un adicto, que la recuperación no es para todos. Cuando logras salir, tienes que estar preparado para contar tus vivencias. Es un trabajo constante”.

En la misma línea se refirió al gran triunfo del equipo, revelando que se encuentra feliz. “Mi viejo fue uno de los que hizo el cierre perimetral del estadio, ya no está, pero tengo a mi hijo trabajando con el primer equipo. Estaba en la caseta y te quedas sin palabras”.

