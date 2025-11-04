Cristián Zavala contó que el festejo dominical de Coquimbo Unido se extendió hasta las 3 de la madrugada, pero también refrendó la crítica que hizo a Nicolás Córdova cuando el DT confeccionó una lista de la selección chilena que no tenía ningún jugador aurinegro.

El entonces líder de la Liga de Primera, que se consagró como campeón al cabo de la fecha 26, entró en una polémica de mensajes cruzados de la que se hizo parte hasta el alcalde, Alí Manouchehri, un ex jugador del Barbón que fue finalista del Torneo Apertura 2005 que ganó Unión Española.

Por eso mismo, luego de lograr la anhelada primera estrella coquimbana en la élite del fútbol chileno, Zavala nuevamente afrontó el tema. Fue en el programa Pelota Parada de TNT Sports. “Lo felicitamos por el grupo”, dijo el velocísimo atacante sobre la convocatoria de Francisco Salinas para los amistosos ante Perú y Rusia.

Cristián Zavala en uno de los entrenamientos de la selección chilena. (Javier Salvo/Photosport).

“No voy a decir nada. La otra vez me atacaban por todos lados. Hablé del corazón”, dijo el ex jugador de Colo Colo, Curicó Unido y Deportes Melipilla, además de Fernández Vial. En aquel momento, Córdova le respondió con que tenía en sus planes a dos jugadores aurinegros: el Coreano Salinas y el puntero zurdo Benjamín Chandía.

Para Cristián Zavala, esas palabras sobre la selección chilena que a fin de cuentas le apuntaban a Nicolás Córdova tenían el fondo de un mensaje que sí quería entregar. Aunque con el correr del tiempo, le ve algún punto corregible a la forma.

Cristián Zavala en acción ante Unión La Calera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“No me arrepiento de haberlo dicho, creo que podría haberlo dicho mejor. Ya fue, lo dije. No me iba a quedar con eso”, aseguró Zavala, en esta entrevista con el programa Pelota Parada, donde estuvo acompañado por el argentino Bruno Cabrera, un bastión en la defensa del Barbón.

Y nuevamente Zavala le dedicó un afectuoso mensaje a Salinas por su llamado. “El Corea se lo merece, trabaja al 100 todos los días. Como todos. Él se lo merece”, dijo el “15” sobre el carrilero derecho surgido en las inferiores de Unión San Felipe que también jugó en Unión La Calera.