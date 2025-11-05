Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Europa League

Real Betis vs. Lyon: Horario y dónde ver al equipo de Manuel Pellegrini por Europa League

El conjunto del "Ingeniero" recibe en uno de los partidazos de la jornada al Lyon francés, uno de los líderes de la Fase de Liga.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El Betis de Pellegrini se mide a uno de los líderes de la Fase de Liga de la Europa League.
© Getty ImagesEl Betis de Pellegrini se mide a uno de los líderes de la Fase de Liga de la Europa League.

Este jueves vuelve a la cancha el Real Betis de Manuel Pellegrini. El elenco bético hará de local en el Estadio La Cartuja de Sevilla para enfrentar a uno de los grandes líderes de la Fase de Liga de la Europa League, el Olympique de Lyon de Francia.

Partidazo correspondiente a la fecha 4 del certamen internacional y que tiene al cuadro del “Ingeniero” en la zona media de la tabla de posiciones con 5 puntos de nueve posibles y ocupando el 16.º lugar, aun en zona de clasificación, gracias a sus dos empates ante el Nottingham Forest (2-2) y KRC Genk de Bélgica (0-0) y su victoria ante el Ludogrets de Bulgaria (2-0).

Prensa sevillana tiene miedo por posible partida de Manuel Pellegrini a la Roja: “Incertidumbre”

ver también

Prensa sevillana tiene miedo por posible partida de Manuel Pellegrini a la Roja: “Incertidumbre”

Los franceses, por su parte, llegan a esta jornada en una cómoda 3° posición en la tabla con 9 puntos de 9 posibles, siendo uno de los tres cuadros con racha perfecta, junto al Sporting Braga de Portugal y el Midtjylland de Darío Osorio.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Betis de Pellegrini vs. Lyon?

El enfrentamiento entre Real Betis de Manuel Pellegrini y Olympique de Lyon se juega este jueves 6 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE al “Ingeniero” por la UEFA Europa League?

El partido del Betis de Pellegrini por la fecha 4 de la Europa League será transmitido por TV en Chile a través de la señal ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)

Publicidad

Para ver en vivo y por streaming al Betis del “Ingeniero” por la UEFA Europa League, podrás hacerlo también a través de la plataforma Disney+, para suscriptores del Premium y Estándar.

Tabla de posiciones de la Fase de Liga 2025 de la Europa League

Lee también
Horario y dónde ver al Midtjylland de Osorio vs. Celtic por Europa League
Internacional

Horario y dónde ver al Midtjylland de Osorio vs. Celtic por Europa League

Pellegrini saca carcajadas con broma a figura del Betis: "Cuando lo conocí, no..."
Internacional

Pellegrini saca carcajadas con broma a figura del Betis: "Cuando lo conocí, no..."

Pellegrini aborda oferta de la selección chilena: "Nadie puede adivinar..."
Selección Chilena

Pellegrini aborda oferta de la selección chilena: "Nadie puede adivinar..."

No es Mora: el tricampeón con U. de Chile que sería el primer refuerzo
U de Chile

No es Mora: el tricampeón con U. de Chile que sería el primer refuerzo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo