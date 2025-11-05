Este jueves vuelve a la cancha el Real Betis de Manuel Pellegrini. El elenco bético hará de local en el Estadio La Cartuja de Sevilla para enfrentar a uno de los grandes líderes de la Fase de Liga de la Europa League, el Olympique de Lyon de Francia.

Partidazo correspondiente a la fecha 4 del certamen internacional y que tiene al cuadro del “Ingeniero” en la zona media de la tabla de posiciones con 5 puntos de nueve posibles y ocupando el 16.º lugar, aun en zona de clasificación, gracias a sus dos empates ante el Nottingham Forest (2-2) y KRC Genk de Bélgica (0-0) y su victoria ante el Ludogrets de Bulgaria (2-0).

Los franceses, por su parte, llegan a esta jornada en una cómoda 3° posición en la tabla con 9 puntos de 9 posibles, siendo uno de los tres cuadros con racha perfecta, junto al Sporting Braga de Portugal y el Midtjylland de Darío Osorio.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Betis de Pellegrini vs. Lyon?

El enfrentamiento entre Real Betis de Manuel Pellegrini y Olympique de Lyon se juega este jueves 6 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio La Cartuja de Sevilla , España.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE al “Ingeniero” por la UEFA Europa League?

El partido del Betis de Pellegrini por la fecha 4 de la Europa League será transmitido por TV en Chile a través de la señal ESPN , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Para ver en vivo y por streaming al Betis del “Ingeniero” por la UEFA Europa League, podrás hacerlo también a través de la plataforma Disney+, para suscriptores del Premium y Estándar.

Tabla de posiciones de la Fase de Liga 2025 de la Europa League