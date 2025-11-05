Un verdadero campañón está haciendo el FC Midtjylland de Darío Osorio en la UEFA Europa League. El cuadro del seleccionado nacional es puntero del certamen de plata del Viejo Continente, liderando la Fase de Liga con 9 puntos en tres partidos disputados, gracias a sus triunfos frente al Sturm Graz de Austria (2-0), Nottingham Forest de Inglaterra (2-3) y M. Tel Aviv de Israel (0-3).

Grandes resultados que solo repiten otros dos clubes en el certamen, el Sporting Braga de Portugal y el Lyon de Francia.

Ahora, el cuadro del exUniversidad de Chile vuelve a la cancha este jueves cuando reciba en el MCH Arena al Celtic de Escocia por la jornada 4. Los “celtas” se encuentra en la zona media de la tabla con apenas 4 puntos, eso sí, aun en zona de clasificación (21°).

¿Cuándo y a qué hora juegan FC Midtjylland de Darío Osorio vs. Celtic?

El enfrentamiento entre el Midtjylland de Osorio y Celtic se juega este jueves 6 de noviembre a partir de las 14:25 horas de Chile en el MCH Arena de Herning, Dinamarca.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE a Darío Osorio por Europa League?

El partido del Midtjylland de Osorio por la fecha 4 de la Europa League será transmitido por TV en Chile a través de la señal ESPN 7, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 7

VTR:167 (SD) – 861 (HD)

DTV: 627 (SD) – 1627 (HD)

Claro: 179 (SD) – 479 (HD)

Movistar: 892 (HD)

GTD/TELSUR: 78 (SD)

TU VES: 520 (HD)

Para ver en vivo y por streaming a Darío Osorio en la UEFA Europa League, podrás hacerlo también a través de la plataforma Disney+, exclusivamente en su Premium.

Tabla de posiciones de la Fase de Liga 2025 de la Europa League