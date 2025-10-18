Es tendencia:
Fue rival de Darío Osorio y Manuel Pellegrini, y ahora se queda sin entrenador: “Duró 39 días…”

Nottingham Forest tuvo que despedir a su DT Ange Postecoglou luego del papelón ante Chelsea y la mala racha de victoria en los últimos partidos.

Por Felipe Pavez Farías

Postecoglou dijo adiós tras solo ocho partidos en el Forest
Postecoglou dijo adiós tras solo ocho partidos en el Forest

Ange Postecoglou se transformó en el primer gran damnificado de la Premier League. El entrenador fue despedido del Nottingham Forest tras la derrota por 3-0. Lo que extendió su mal arranque en el cuadro inglés. 

Lo llamativo es que alcanzó a comenzar su ciclo en este inicio de temporada en el calendario europeo. En total fueron 8 partidos en 39 días. Lamentablemente para el estratega griego no pudo ganar ningún encuentro. En el detalle fueron dos empates y seis derrotas. Lo que arrojó un 8% de rendimiento. 

Situación que se hizo insostenible y este sábado 18 de octubre su ciclo se dio  por finalizado. Incluso su salida se reportó 19 minutos tras la goleada sufrida ante Chelsea. Según ESPN dicho registro lo ubica como el entrenador que menos duro en un cargo. Lo que dejó al Forest en el puesto 18ª con solo cinco unidades. Lo peor es que de momento se ubican en zona de descenso directo. 

Tweet placeholder

Rival de Dario Osorio y Manuel Pellegrini se queda sin DT

Pero la salida de Ange Postecoglou también afecta a los chilenos que disputan la Europa League. Lo que tiene relación con Dario Osorio y Manuel Pellegrini

El ex Universidad de Chile con la camiseta del Midtjylland ya enfrentó al Nottingham en la segunda jornada y sumaron un triunfo. Por su parte Real Betis del “Ingeniero”, alcanzó un empate.

El tema es que este bajo rendimiento también se refleja en el torneo internacional donde se ubica 25 de de 36 equipos y con solo un punto. Para peor a mitad de semana deberán enfrentar al Porto, por lo que el panorama no es nada de alentador.

