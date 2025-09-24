El Real Betis de Manuel Pellegrini vivirá una esperada jornada este miércoles en donde se enfrentará al Nottingham Forest por una nueva edición de la Europa League, donde el entrenador del equipo inglés, Ange Postecoglou tuvo inesperadas palabras para el ingeniero.

En lo que será este primer duelo, Postecoglou, quien obtuvo el título de este campeonato el año pasado junto con el Tottenham, reconoció a los medios que espera un partido “difícil”, considerando que también se jugará en la cancha del Betis.

Rival de Pellegrini lanza fuertes palabras sobre el ingeniero

Postecoglou fue categórico en señal que el entrenador chileno es “un caballero de pies a cabeza”, agregando que tiene mucha experiencia y por lo mismo, le guarda mucho respeto.

“Es un gran técnico, un caballero de pies a cabeza. Tiene su propia firma en el fútbol y grandes jugadores, como (el argentino Giovani) Lo Celso. Será un partido difícil, pero tengo muchas ganas de que llegue”, comentó de entrada.

Ange Postecoglou habló sobre el duelo con el ingeniero. /Getty Images)

Asimismo, señaló que ese encuentra muy contento del regreso del Nottingham Forest, que compite en la Premier League, a las competiciones europeas después de más de 30 años de ausencia. “Hay mucha emoción en el ambiente. Para este club es importante volver a Europa”.

Por este motivo, fue consultado sobre si siente presión al rendir en esta competencia considerando los complejos resultados que mantienen en su liga local en donde solo suman 5 puntos.

“No es algo que sienta como una responsabilidad. Es emocionante ver que un club intenta recuperar su lugar en la historia. Es algo que hay que saber llevar. El pasado va a estar con nosotros”, comentó, agregando que sus jugadores debe avanzar rápido porque se encontraran con grandes rivales.