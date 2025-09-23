Manuel Pellegrini mostró que tiene una visión diametralmente opuesta a Jorge Sampaoli en torno al Mundial Sub 20 que será realizado en Chile. El Ingeniero fue consultado por una joven figura del Real Betis que apareció en la nómina de España para afrontar la competencia.

Las referencias son para Pablo García, quien disputará el torneo con la Furia Roja. Algo que, por ejemplo, no podrá hacer Iván Román, el zaguero central del Atlético Mineiro de Brasil. Aunque Sampaoli le atribuyó toda la responsabilidad de la decisión a la dirgencia del Galo, no fue cedido.

Más allá de que Román debe pagar un castigo de tres fechas de suspensión. Mientras tanto, Pellegrini valora tremendamente la inclusión de García en la nómina hispana. “Demuestra partido a partido lo importante que es para el plantel, está creciendo”, aseguró el experimentado DT chileno

Iván Román debe tres fechas de castigo y no fue cedido por su club al Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

“Tiene mucho talento y fuerza para marcar una diferencia. Todavía le faltan muchísimas cosas, su progresión será en medida que se exija más. Y tenga oportunidades, que se consiguen con rendimiento. Ahora le tocaba ir a España. Creo que más que hablar conmigo, Pablo García quería estar viendo qué le convenía más”, expuso Pellegrini antes de dejar una declaración de principios.

Pablo García es extremo derecho o izquierdo, tiene 19 años y jugará el Mundial Sub 20. (Fran Santiago/Getty Images).

Pellegrini toma camino opuesto al de Sampaoli por el Mundial: “El jugador siempre tiene que estar disponible”

Manuel Pellegrini no sólo hizo algo que Jorge Sampaoli no al autorizar que Pablo García dispute el Mundial con España. También dejó clarísimo que en todo momento pone las naciones por delante. Más ahora, que se jugará la competencia más importante para menores de 20 años.

“El jugador siempre tiene que estar disponible para defender a su país en cualquier competición por más que al club le afecte. Es una exigencia como jugador en un país y mucho más en un Mundial”, aseguró el Ingeniero Pellegrini, quien argumentó su opinión, que en parte iba en dirección opuesta a la institución.

Pablo García jugará el Mundial Sub 20 con España. (Rafa Babot/Getty Images).

Sobre todo porque García no tiene la participación asegurada con los verdiblancos. “Creo que le hará mejor jugar ese Mundial en Chile que perderse tres o cuatro partidos acá. Quizá jugaba algunos minutos, un partido completo, no se sabía. Pero creo que la experiencia de un Mundial le va a servir muchísimo para seguir progresando en su carrera”, sentenció el DT chileno sobre este seleccionado español.

¿Cuál es el grupo de España en el Mundial Sub 20?

España forma parte del Grupo C del Mundial Sub 20 de Chile 2025: se medirá a Brasil, Marruecos y México. Debutará ante el cuadro africano el 28 de septiembre en el Estadio Nacional a las 17 horas.