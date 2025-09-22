Jorge Sampaoli tuvo una nueva polémica con Chile, luego que se conociera la negativa del DT y el Atlético Mineiro para liberar a Iván Román. Finalmente el defensa no fue nominado a la selección Sub 20 para jugar el Mundial.

Por ello, en Brasil le consultaron al DT, que lo pasa mal a cuatro fechas de asumir, el por qué de la decisión. El ex entrenador de la Roja dijo que “la decision del mundial sub 20 es totalmente del club, dirigencial”.

“Es un jugador que tiene mucho potencial y que nosotros vamos a utilizar. Ni siquiera lo pudimos hablar porque el club me lo planteó. No lo hablé con él porque tenemos partidos seguidos y hablamos solamente de los juegos”, dijo a AS Chile.

Sampaoli se llena de críticas en Brasil

Con terrible inicio al mando del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli ya empieza a tambalear en la banca del Atlético Mineiro, donde dirige al chileno Iván Román, quien se quedó sin Mundial Sub 20.

Luego de asumir una nueva campaña en el exigente fútbol pentacampeón, Jorge Sampaoli no sabe de triunfos. Partió cayendo 2-0 ante Cruzeiro, por la Copa Brasil, y después igualó 1-1 ante Santos, que pelea el descenso en el Brasileirao.

Tras eso, la suerte del ex DT de la Roja no mejoró, ya que igualó 2-2 ante Bolívar, en Copa Sudamericana, mientras que en la reciente fecha en Brasil perdió 1-0 contra el Botafogo.

Con dos puntos de 12 posibles, Jorge Sampaoli comienza a complicar su paso por el Atlético Mineiro, donde la negativa a que Iván Roman juegue por Chile ya lo tiene en la polémica con la Roja Sub 20.

