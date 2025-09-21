Es tendencia:
Fútbol brasileño

Tras nueva derrota: Hinchas aprietan al Atlético Mineiro de Iván Román y Jorge Sampaoli

Los fanáticos llegaron hasta el aeropuerto Internacional de Belo Horizonte y criticaron duramente a los jugadores.

Por Felipe Pavez Farías

Un complicado comienzo tiene Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro. El DT trasandino llegó como el gran salvador tras la salida de Cuca, pero no se ha podido reencontrar con los resultados que lo llevaron a la cima del fútbol mundial. 

El ex entrenador de la Roja ahora incluso sufrió el apriete de la hincha y el plantel, incluido Iván Román, tuvieron que hacerle frente al momento y se juramentaron sacar adelante está crisis. 

El mal momento dentro de la cancha se arrastra del pasado 21 de agosto ya que ante Godoy Cruz registraron el último triunfo por 1-0. Tras ello, solo han sido fracasos. Ni la llegada de Sampaoli ayudó a mejorar el ambiente. 

Con el argentino en la banca ya van cuatro partidos con dos empates y dos derrotas. Por lo mismo, la última caída ante Botafogo por 1-0, y que estuvo prácticamente un tiempo entero con uno menos, colmó la paciencia de los hinchas. 

Aprietan al Mineiro de Román y Sampaoli

Según indica Itatiaia detalló que un grupo de hinchas llegaron hasta el aeropuerto Internacional de Belo Horizonte para apretar a los jugadores, incluyendo al chileno que quedó fuera del Mundial Sub 20

Ahora el medio citado reveló que los referentes del equipo se hicieron cargo de la situación y calmaron los ánimos. “Yo soy hincha, entiendo lo que nos piden. El grupo está al tanto, tenemos tiempo para revertir está situación. El miércoles tenemos una nueva final”, expresó Guilherme Arana a los hinchas.

En la reunión que fue captada, además asistió el portero Emerson y el director deportivo Victor Bagy. Por lo que juramentaron sacar adelante la llave de Copa Sudamericana ante Bolívar. Cabe consignar que dicha revancha será este miércoles 24 de septiembre.

