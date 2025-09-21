“Tiene mucho potencial”: La reflexión de Jorge Sampaoli tras dejar a Iván Román sin Mundial Sub 20

La selección chilena ya se mentaliza en el Mundial Sub 20 que se disputará en el país. Nicolás Córdova entregó la lista final y se afinan los últimos detalles de cara al debut del 27 de septiembre ante Nueva Zelanda.

El tema es que en dicha convocatoria uno de los principales ausentes tiene nombre y apellido: Iván Román. El defensa formado en Palestino asomaba como fundamental en el equipo. Pese a la sanción que acarrea del Sudamericano, su carta en la defensa entregaba un plus extra al equipo.

Pero Atlético Mineiro cambió su postura de cernerlo, y ante los irregulares resultados, decidió por mantener al central entre sus filas. Por lo que todas las miradas apuntaron a Jorge Sampaoli ya que es el actual adiestrador del elenco brasileño.

¿Qué pasó entre Iván Román y Jorge Sampaoli?

Tras la publicación de la nómina de Nico Córdova, se mantuvo el silencio desde Atlético Mineiro. Sin embargo, luego de la caída ante Botafogo por 1-0, fue el adiestrador trasandino que salió a explicar lo ocurrido.

Sampaoli recalcó que Iván Román está contemplado en el equipo titular y que hasta pudo jugar a mitad de semana en Copa Sudamericana.

Iván Román se queda en el Mineiro y no podrá jugar el Mundial Sub 20 en Chile

“Iba a jugar en el partido en Bolivia y se descompuso. No pudo estar. Ahora la decisión del Mundial Sub 20 es totalmente del club. Es un tema dirigencial. Tiene mucho potencial y que nosotros lo vamos a utilizar”, aseguró el campeón de la Copa América 2015.

“No lo pudimos hablar, tampoco me lo planteó. Tenemos muchos partidos seguidos y solo estamos enfocados en eso”, sentenció. Esta última reflexión de Don Sampa tiene directa relación al complicado arranque que ha tenido en el Mineiro. De cuatro partidos que ha disputado, perdió dos y empató dos.

Por lo mismo, necesita de todo el plantel para seguir en la lucha por el Brasileirao y la Copa Sudamericana. En la ida de cuartos de final empató 2-2 con Bolívar, y ahora tiene que definir de local el próximo miércoles 24 de septiembre. Cabe consignar que marcha por el otro lado del cuadro, por lo que recién se podría topar en una posible final con la U.

