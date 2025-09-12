Un conocido relator brasileño que además es disputado por el estado de Minas Gerais fue muy crítico con Jorge Sampaoli después del gran clásico que tiene aquella zona. Eso sí, fue un partido válido por la Copa de Brasil que terminó con un 2-0 que festejó Cruzeiro.

La Raposa aprovechó un doblete de Kaio Jorge para derrotar al Atlético Mineiro, donde el casildense comenzó su segundo ciclo. Y dejó lleno de dudas a Mário Henrique, también conocido como Caixa. “Fue una tragedia la formación de Sampaoli para este clásico”, dijo el periodista de Itatiaia Esporte.

“Una tragedia. No quiero volver a comentar lo que dije, que prefería un técnico brasileño. Tite o Luxemburgo. No a Sampaoli. Lo dije cuando estábamos en una conmoción gigante en la Internet por Sampaoli. No creo que la culpa sea de él”, manifestó el icónico narrador, quien en 2022 fue reelecto como diputado.

Este periodista fue muy crítico con Sampaoli. (Captura Instagram).

El narrador agregó que “cuando ven a Fausto Vera de titular o abre a Franco. También dije que mata al lateral derecho. (Gustavo) Scarpa y (Tomás) Cuello no saben hacerlo”. Otro criticado fue Guilherme Arana, lateral izquierdo que recibió tarjeta roja directa.

Relator y diputado Mário Henrique ‘Caixa’ destruye a Sampaoli

Este relator no tuvo contemplaciones con Jorge Sampaoli, quien quedó ligado al Galo hasta diciembre de 2027. “Está en Atlético con un contrato largo. No estoy hinchando contra él. Muy por el contrario, quiero que acierte, pero la formación fue una tragedia”, insistió Mário Henrique.

Añadió que “es un técnico que no estaba en el fútbol brasileño y no entiende que Fausto Vera no juega o Gabriel Menino no juega”. De todas formas le dejó sus buenas vibras al cuadro albinegro para la recta final de una campaña que ha dejado mucho que desear. Y que terminó con la estadía de Cuca en la banca.

“Vamos todo con confianza en ese último tiro del equipo este año. Apoyamos a Sampaoli, a pesar de esa formación pésima que hizo”, sentenció Caixa mientras el DT casildense ya afina detalles para su siguiente desafío. Será por el Brasileirao en condición de local y ante un rival especial para el estratego.

Jorge Sampaoli comenzó con un tropiezo su estadía en Atlético Mineiro. (Wagner Meier/Getty Images).

Este 14 de septiembre, Atlético Mineiro será local ante el Santos, cuadro que fue dirigido por Sampaoli. De hecho, el trasandino fue subcampeón junto al Peixe, aunque a muchos puntos de Flamengo. Aquel duelo comenzará a las 16 horas, según el horario de Chile continental.

