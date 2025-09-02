Dirigirá a un chileno: Jorge Sampaoli vuelve a ser DT de un grande que lucha por no descender

Uno de los seleccionados chilenos que espera hacer su debut en Eliminatorias ante Brasil es Iván Román, quien es una de las mayores esperanzas del balompié nacional.

El joven defensor central de 19 años milita en Atlético Mineiro, club que este martes anunció la llegada de su nuevo entrenador, el cual conoce mucho al fútbol chileno.

El Galo anunció en sus redes sociales la contratación del ex entrenador de Universidad de Chile y la Roja, el argentino Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli vuelve a Atlético Mineiro

El cuadro de Belo Horizonte confirmó el arribo del casildense, quien ya estuvo en el club en 2020 y ganó el Campeonato Mineiro.

“Jorge Sampaoli, campeón Mineirao 2020, regresa para su segunda etapa como entrenador del equipo Albinegro. A sus 65 años y con amplio palmarés, el entrenador firma un contrato válido hasta finales de 2027”, dio a conocer el equipo de Iván Román.

Atlético Mineiro está muy complicado en la tabla de posiciones del torneo brasileño, porque se encuentra con riesgo de descender, ya que está 14° con 24 puntos, apenas con dos puntos más que Vitoria, que por ahora está cayendo a la B.

Además, el nuevo equipo de Jorge Sampaoli se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde chocará con Bolívar.