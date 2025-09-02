En la selección de Palestina muchas veces buscó jugadores en el fútbol chileno para sumar a sus planteles. Hace algún tiempo, el centrodelantero Nicolás Zedán reforzó a los Leones de Canaán. También el zurdo Camilo Saldaña, quien consiguió una proeza histórica.

Una misión que incluso tuvo una visita a Chile hace poco. Quizá en esa gira por el país pudo acercar lazos con otro futbolista del medio nacional que jugará por su equipo Ehab Abu Jazar. Se trata de un zurdo polifuncional que milita en la Unión Española, donde ha tenido muy poca participación en 2025.

Las referencias son para Felipe Massri, jugador de 23 años que puede jugar de centrocampista o incluso como lateral y carrilero izquierdo. La agencia de representación con la que trabaja, Talento Deportivo, difundió un mensaje para felicitarlor.

Felipe Massri (17) marca a Leandro Fernández en un duelo entre Universidad de Chile ante Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Éxito, Felipe”, escribió la agencia en su Instagram, donde también informó que la citación es para el partido amistoso que Palestina jugará ante Malasia el lunes 8 de septiembre.

ver también Palestina logra histórica clasificación en la Copa Asia con un chileno en el plantel

Felipe Masrri, otro jugador del fútbol chileno nominado a la selección de Palestina

Felipe Massri entró en la consideración de la selección de Palestina, que en el fútbol chileno también se reforzó en su momento con Pablo Tamburrini, ex Palestino. Otro considerado fue Jonathan Cantillana. Hay más nombres, como el de Edgardo Abdala y su hijo, Joaquín.

Publicidad

Publicidad

Felipe Massri en acción ante Iquique. (Alex Diaz/Photosport).

También hubo un centrodelantero que cambió su apellido y jugó para Palestina: Yashir Pinto, atacante surgido en las inferiores de Colo Colo que hoy tiene a Islame como su primer apellido. El icónico Roberto Bishara también fue seleccionado palestino en 2003. A todos ellos se sumará Felipe Massri.