Internacional

La selección de Palestina sorprende con un llamado a un zurdo del fútbol chileno

El cuadro nacional de Palestina citó a un zurdo polifuncional del fútbol chileno que casi no ha tenido acción en 2025. ¡Tiene 23 años!

Por Jorge Rubio

© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEste jugador de la Unión Española fue convocado a Palestina.

En la selección de Palestina muchas veces buscó jugadores en el fútbol chileno para sumar a sus planteles. Hace algún tiempo, el centrodelantero Nicolás Zedán reforzó a los Leones de Canaán. También el zurdo Camilo Saldaña, quien consiguió una proeza histórica.

Una misión que incluso tuvo una visita a Chile hace poco. Quizá en esa gira por el país pudo acercar lazos con otro futbolista del medio nacional que jugará por su equipo Ehab Abu Jazar. Se trata de un zurdo polifuncional que milita en la Unión Española, donde ha tenido muy poca participación en 2025.

Las referencias son para Felipe Massri, jugador de 23 años que puede jugar de centrocampista o incluso como lateral y carrilero izquierdo. La agencia de representación con la que trabaja, Talento Deportivo, difundió un mensaje para felicitarlor.

“Éxito, Felipe”, escribió la agencia en su Instagram, donde también informó que la citación es para el partido amistoso que Palestina jugará ante Malasia el lunes 8 de septiembre.

Felipe Masrri, otro jugador del fútbol chileno nominado a la selección de Palestina

Felipe Massri entró en la consideración de la selección de Palestina, que en el fútbol chileno también se reforzó en su momento con Pablo Tamburrini, ex Palestino. Otro considerado fue Jonathan Cantillana. Hay más nombres, como el de Edgardo Abdala y su hijo, Joaquín.

También hubo un centrodelantero que cambió su apellido y jugó para Palestina: Yashir Pinto, atacante surgido en las inferiores de Colo Colo que hoy tiene a Islame como su primer apellido. El icónico Roberto Bishara también fue seleccionado palestino en 2003. A todos ellos se sumará Felipe Massri.

