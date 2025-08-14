Al igual que la selección chilena, la selección adulta de Palestina sueña con la clasificación a la Copa del Mundo de 2030. Esto, de la mano con un entrenador de solo 44 años que tomó el interinato hace poco.

Se trata de Ehab Abu Jazar, quien juega en este equipo desde los 18 años, siendo por ejemplo compañero de chilenos como Roberto Bishara, Roberto Kettlun y del argentino Pablo Abdala.

Sin embargo, el genocidio que vive su pueblo lo siente directamente: su madre y hermano se encuentran viviendo en una carpa en Gaza, luego de que su casa fuese destruida por bombardeos israelíes en Rafah.

ver también Conmovedora publicación de Palestino con desgarrador mensaje en la previa del Día del Niño

La decisión que toma la selección de Palestina para continuar activos

Hace poco tiempo, Abu Jazar conversó con Redgol y señaló que buscaban las bases para comenzar a trabajar en suelo nacional, dado el profundo arraigo que existe en esta larga y angosta faja de tierra.

ver también Técnico de Palestina viene a buscar jugadores a Chile y envía un recado a Palestino: “Ganan y alegran nuestro pueblo”

“En realidad es más que un equipo de fútbol. En Palestina estamos muy orgullosos de Palestino porque representa la identidad del pueblo y la diáspora”, declaró en aquella ocasión.

Pues bien, según detalla en las últimas horas el sitio LateralWeb, la decisión está prácticamente tomada: Trasladarán las operaciones a nuestro país para establecer un centro de entrenamiento de forma permanente, con el apoyo del Club Deportivo Palestino.

Publicidad

Publicidad

“El proyecto implica mucho más que simplemente reclutar jugadores nacidos en el extranjero para la selección nacional”, complementa el portal, enfatizando “la imposibilidad de desarrollar actividades deportivas en Palestina debido al conflicto bélico actual”.

Ehab Abu Jazar junto a la selección de Palestina.

“El objetivo ahora es calificar para el Mundial 2030, utilizando la infraestructura y el talento disponible en Chile para fortalecer el proyecto deportivo nacional”, cierra la citada publicación.

Publicidad

Publicidad

ver también Impacto mundial por el asesinato del “Pelé” de Palestina: El mensaje de Palestino que estremece

La trascendencia de Palestino va más allá del fútbol

En la charla de Ehab Abu Jazar, DT de la selección adulta de Palestina, a Redgol, la trascendencia de Palestino en su tierra va mucho más allá de los 90 minutos.

“Cuando gana Palestino se siente esa alegría en el pueblo. No tenemos tantas alegrías nosotros y buscamos eso a través del fútbol”, complementó a este portal.

Para el Día del Niño, Palestino hizo una publicación que no dejó a nadie indiferente. Foto: Palestino.

Publicidad

Publicidad

“Todo el mundo juega fútbol por marketing, para buscar ganancias. Pero para nosotros es algo totalmente diferente. Para nosotros es enviar un mensaje al mundo de lo que está pasando, por lo que vamos a seguir jugando y estando en Palestina”, declaró.