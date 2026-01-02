César Munder salió de Cobresal tras realizar una buena temporada y los rumores de mercado lo acercaron a Universidad Católica, club que además no ha renovado a Eduard Bello.

Sin embargo, en el primer día hábil del año el futbolista de raíces cubanas sorprendió al fichar por Palestino, elenco que se está reforzando de gran manera en este mercado.

De hecho tendrá como primer desafío enfrentar a Universidad de Chile de Paqui Meneghini en la Copa Sudamericana, con el objetivo de entrar a la fase de grupos del torneo.

Munder firmó por Palestino

Lo que más destaca el Tino de su nuevo jugador es la velocidad, en la que hacen énfasis en un video de presentación. “¿Ya mencioné que es veloz?“, señalan.

Munder cerró el año con grandes goles

Munder tuvo una temporada 2025 bastante buena, en la que terminó anotándole dos goles a Colo Colo, uno de ellos de excelente jerarquía.

Además a Palestino también lo hizo sufrir en El Salvador, marcando un gol y entregando una asistencia. De seguro la escuadra árabe quedó flechado con su juego.

Será el cuarto elenco en el que juegue el ariete en territorio nacional, luego de sus pasos por Universidad Católica, Deportes La Serena y Cobresal.