Roberto Bishara no siente ansiedad por ser técnico de Primera A tras ser campeón con Palestino sub 17: “Voy paso a paso, no me apuro en nada”

Palestino derrotó a Colo Colo en la final del Campeonato Formativo Sub 17 y se coronó campeón con Roberto Bishara como entrenador. Tras la victoria y el título, Tito conversó al paso con RedGol compartiendo su alegría por el objetivo cumplido.

“Contento y feliz por los jugadores, porque nunca habían vivido un playoff, jugar una final y ser campeones, y eso es producto del trabajo de ellos y de Palestino”, dijo el ex defensa del Tino y hoy formador de los nuevos talentos.

Agrega que la responsabilidad también recae en “el gerente, los técnicos de las juveniles, no es sólo trabajo mío y de los jugadores. Hay un trabajo desde atrás hace muchos años, los utileros, todos. Salió campeón Palestino hoy, no sólo la sub 17 y estoy feliz”.

Respecto a su trabajo, debutando este 2022 como entrenador de la sub 17 de los tetracolores, el Príncipe Árabe sostuvo que “los jugadores van pasando etapas, este es el primer año, pero hubo varios entrenadores antes y eso es importante porque también aportaron su granito para cumplir este objetivo”.

Por último, Roberto Tito Bishara reveló que no se apura y se toma con calma la opción de comenzar una carrera como entrenador en primeros equipos: “voy paso a paso, no me apuro en nada”, sentenció.

Cabe recordar que Palestino accedió a la final del torneo nacional sub 17 tras derrotar por 3-1 a O’Higgins en semifinales. Colo Colo por su parte había vencido a Universidad de Chile (2-1) en el Superclásico.