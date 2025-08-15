La Liga de Primera cierra la jornada de viernes feriado con un polémico empate entre Unión La Calera y Deportes La Serena, disputado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El partido válido por la fecha 20 del torneo chileno había comenzado con la ventaja de los cementeros casi al final del primer tiempo. Javier Saldías puso el 1-0 a los 44′ desatando la alegría de los locales.

Pero en el segundo tiempo vendrán las jugadas que marcarán el compromiso. En el 73′, el recién ingresado Juan Fuentes en La Serena iba a durar solo 48 segundos por una falta.

El árbitro, Gastón Philippe, no dudó en mostrar la tarjeta roja por la dura entrada del jugador, dejando con 10 elementos de cara a la recta final del partido. Incluso, el árbitro desestimó un penal por la salida de Jorge Peña contra un jugador de La Serena.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, las polémicas no van a parar. En el 86′ anotaba el empate Bryan Mendoza, pero el juez había cobrado un tiro de esquina. Tras el reclamo de los visitantes, terminó dando el gol y la igualdad en el compromiso.

Con el final del partido, tanto Unión La Calera como Deportes La Serena reparten puntos que no sirven de mucho en la tabla de posiciones de cara a lo que viene.

Tabla de posiciones tras Unión La Calera 1-1 La Serena en la Liga de Primera

Así las cosas, y luego del resultado entre Unión La Calera ante Deportes La Serena, así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

Publicidad