El Estadio Nacional es, sin duda, uno de los recintos con mayor historia del fútbol chileno. Testigo de múltiples hazañas en varias disciplinas, como también escenario de grandes eventos.

Desde la final de la Copa América 2015, hasta la definición de la Copa Sudamericana para Universidad de Chile, e importantes conciertos como U2 en 1998 o la reunión de Los Prisioneros en 2001.

El reducto de Avenida Grecia, en la comuna de Ñuñoa, también vivió un punto negro en su historia, cuando fue ocupado como centro de tortura por la dictadura de Augusto Pinochet.

El peor asiento disponible en el Estadio Nacional

En la actualidad, el Estadio Nacional cuenta con una vista privilegiada desde varios sectores, pero lo cierto es que en otros no es igual. E incluso, existe un asiento que es el peor disponible.

Fue Camilo Torres, popular tiktoker futbolero nacional, conocido como Central Rústico, quien en dejó en evidencia que una ubicación del recinto ñuñoino es, por lejos, el más horrible.

“Hay algunos asientos que, de verdad, son inútiles y quizás son los peores del estadio”, comenzó en su video que ha alcanzado los 8.000 me gusta solo en Instgram.

El Estadio Nacional tiene un sector donde prácticamente no se puede ver nada para un popular tiktoker. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cuál es esta ubicación? Se trata de la parte alta del sector pacífico lateral sur, más en específico en la puerta 10 del emblemático recinto.

Este es, para Camilo, la peor ubicación que tiene el Nacional, ya que el techo del sector marquesina no permite siquiera ver el arco y ni menos el sector norte del estadio. Es decir, no se puede ver nada del partido.

“Desde este ángulo no ves un arco de la cancha. Te muestro el peor asiento del Nacional. Nunca te pongas aquí”, remata el popular tiktoker.

Uno de los comentarios que recibió habla del último partido de Universidad de Chile ante Independiente por la Copa Sudamericana. “Y esa entrada vale 55 lucas para Sudamericana y adivinen, se agotaron”, escribió un usuario.

Otras experiencias contadas por los hinchas

La misma publicación recibió otro comentario de un hincha, esta vez de Deportes Iquique, quien relató la experiencia vivida cuando fueron locales en Alto Hospicio.

“Cuando Deportes Iquique usaba el estadio de Alto Hospicio, había sectores donde las casetas de transmisión no te dejaban ver”, señaló.

Otro hincha relató lo que pasa en el Monumental de Colo Colo. “De Galvarino y Caupoliucán también, entre las rejas del sector Magallanes no se ve nada del arco sur desde algunos ángulos”, dijo.