Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile ya tiene un gran problema si elimina a Independiente y se mete en cuartos de la Copa Sudamericana

El Estadio Nacional no estará disponible en septiembre, fecha en que se desarrollarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con la U ilusionada en decir presente.

Por Diego Jeria

La U ya tiene problemas si clasifica en Copa Sudamericana...
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa U ya tiene problemas si clasifica en Copa Sudamericana...

Universidad de Chile se ilusiona en Copa Sudamericana tras derrotar por 1-0 en la ida a Independiente de Avellaneda, en el Estadio Nacional. Es cierto: aún falta la revancha en Buenos Aires, pero el sueño de instalarse en cuartos de final sigue vivo con una leve ventaja para los azules.

El ganador de la llave entre la U e Independiente deberá enfrentar a Universidad Católica de Quito o Alianza Lima por el paso a las semifinales.

A espera de confirmación definitiva, esos duelos por cuartos de final se jugarán el 16 y 23 de septiembre, lo que desde ya supone un problema para el chuncho.

U de Chile conoce la fecha en que debe dejar de ser local en el Estadio Nacional

ver también

U de Chile conoce la fecha en que debe dejar de ser local en el Estadio Nacional

La U deberá buscar estado si clasifica en Copa Sudamericana

Tal como adelantó el periodista Eduardo Figueroa en Radio ADN, “si Universidad de Chile avanza tiene que buscar estadio. No estará el Nacional. Esos partidos son en septiembre y el estadio estará cerrado por el Mundial Sub 20“.

La historia de siempre: de dejar en el camino a Independiente y clasificar en Copa Sudamericana, la U ya tiene problemas para ser local en cuartos de final.

La historia de siempre: de dejar en el camino a Independiente y clasificar en Copa Sudamericana, la U ya tiene problemas para ser local en cuartos de final.

La U tendrá que buscar estadio, quizás Concepción que tiene gran capacidad, pero tendrá que buscar estadio“, sentenció Figueroa.

Publicidad

Cabe recordar que el Mundial Sub 20 de Chile 2025 se realizará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, pero la FIFA exige que los estadios sede cierren sus puertas antes para afinar detalles.

¿Adiós al Estadio Nacional? La drástica propuesta para demoler y construir un nuevo coliseo de Ñuñoa

ver también

¿Adiós al Estadio Nacional? La drástica propuesta para demoler y construir un nuevo coliseo de Ñuñoa

Como si fuera poco, el Parque Estadio Nacional será escenario de las fondas de Fiestas Patrias entre el 17 y 21 de septiembre, justo entremedio de la llave de los cuartos de final de Copa Sudamericana. La U se vuelve a complicar por no tener casa propia.

Lee también
¡Cech! Arquero jugará contra U de Chile con el ojo morado y casco
Copa Sudamericana

¡Cech! Arquero jugará contra U de Chile con el ojo morado y casco

El temor en Argentina por la U que enfrentará a Independiente
U de Chile

El temor en Argentina por la U que enfrentará a Independiente

Libertadores: Brayan Cortés le gana la ida a Arias en Libertadores
Copa Libertadores

Libertadores: Brayan Cortés le gana la ida a Arias en Libertadores

VIDEO: Mirosevic "colapsa" al escoger al máximo ídolo de la UC
Universidad Católica

VIDEO: Mirosevic "colapsa" al escoger al máximo ídolo de la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo