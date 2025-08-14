Universidad de Chile se ilusiona en Copa Sudamericana tras derrotar por 1-0 en la ida a Independiente de Avellaneda, en el Estadio Nacional. Es cierto: aún falta la revancha en Buenos Aires, pero el sueño de instalarse en cuartos de final sigue vivo con una leve ventaja para los azules.

El ganador de la llave entre la U e Independiente deberá enfrentar a Universidad Católica de Quito o Alianza Lima por el paso a las semifinales.

A espera de confirmación definitiva, esos duelos por cuartos de final se jugarán el 16 y 23 de septiembre, lo que desde ya supone un problema para el chuncho.

La U deberá buscar estado si clasifica en Copa Sudamericana

Tal como adelantó el periodista Eduardo Figueroa en Radio ADN, “si Universidad de Chile avanza tiene que buscar estadio. No estará el Nacional. Esos partidos son en septiembre y el estadio estará cerrado por el Mundial Sub 20“.

La historia de siempre: de dejar en el camino a Independiente y clasificar en Copa Sudamericana, la U ya tiene problemas para ser local en cuartos de final.

“La U tendrá que buscar estadio, quizás Concepción que tiene gran capacidad, pero tendrá que buscar estadio“, sentenció Figueroa.

Cabe recordar que el Mundial Sub 20 de Chile 2025 se realizará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, pero la FIFA exige que los estadios sede cierren sus puertas antes para afinar detalles.

Como si fuera poco, el Parque Estadio Nacional será escenario de las fondas de Fiestas Patrias entre el 17 y 21 de septiembre, justo entremedio de la llave de los cuartos de final de Copa Sudamericana. La U se vuelve a complicar por no tener casa propia.