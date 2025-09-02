Real Betis fue uno de los equipos que dio un golpe en el cierre del libro de pases en Europa, porque logró amarrar un acuerdo con Manchester United por Antony.

El equipo de Manuel Pellegrini logró quedarse con los servicios del delantero brasileño luego de una ardua y millonaria negociación.

El cuadro sevillano está conforme con el mercado de pases que llevó a cabo, sin embargo, no están conformes porque aún no logran extender el contrato del entrenador chileno, que termina al final de la temporada en curso.

Betis quiere asegurar a Pellegrini ante interés de la Roja

En Betis no ocultan el deseo de extender el contrato de Manuel Pellegrini, sobre todo porque la selección chilena está dando vueltas, ya que en la Roja sueñan con contar con el Ingeniero para el proceso del Mundial 2030.

“Me remito a lo que he dicho en otras ruedas de prensa: ‘No ha habido ningún cambio sustancial’. Cuando toque encontraremos seguro el momento oportuno para sentarnos a hablar de esas cosas. Ahora, nuestra misión era hacer la plantilla, estar en el día a día dentro de cada una de nuestras competencias y que el equipo gane partidos”, dijo el presidente de Betis Ángel Haro, cuando le preguntaron por la renovación de Pellegrini.

Sobre el mismo tema habló Manuel Fajardo, director deportivo bético: “mantengo una muy buena relación con Manuel (Pellegrini). Y no sólo yo, también Josémi (López Catalán), Ramón (Alarcón), Ángel (Haro)… pero bueno, yo por mi rol quizás no sea la persona que más contacto tiene con él diariamente”.

Por último, Haro puso como mete competir en todos los torneos que juegue Real Betis durante la temporada.

“El objetivo es estar lo más alto posible en todas las competiciones. Tenemos un buen plantel, creo que hay equipo para estar de nuevo en Europa y a partir de ahí espero que todos tengamos el convencimiento -afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva-, de que estamos capacitados para conseguir grandes retos”, cerró el directivo.

Manuel Pellegrini no ha querido extender el contrato que lo une con Real Betis hasta el junio de 2026, por lo que su llegada a la Roja no es descabellada.