Jorge Sampaoli tuvo el más amargo de los redebuts en el fútbol brasileño al volver a dirigir para el Atlético Mineiro. Lamentablemente el casildense firmó la eliminación de su primer torneo en la banca del Galo, un golpe duro para un elenco que ha tenido un complejo 2025.

Con Iván Román entre los suplentes, el equipo adiestrado por el argentino cayó por 2-0 ante Cruzeiro, uno de los clásicos rivales del Mineiro, en el Estadio Mineirão por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Este resultado, sumado al 2-0 en contra de la ida, firmaron el adiós de su elenco.

Los tantos de la jornada corrieron por cuenta de Kaio Jorge, quien se mandó un doblete a los 5′ y 48′ para sentenciar la victoria a favor del Raposa.

Jorge Sampaoli tiene un amargo regreso a Brasil

Con esta derrota el Atlético Mineiro ahora tiene por delante mejorar su irregular campaña en el Brasileirão y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana.

Jorge Sampaoli tiene que saber levantar a un equipo que ha tenido una irregular campaña en este temporada 2025. | Foto: Atlético Mineiro.

Mientras en el torneo local el Galo marcha tras 22 fechas jugadas en un discreto 14° puesto con 24 puntos, apenas dos arriba del descenso, a nivel internacional enfrentará a Bolívar en los cuartos de final.

¿Cuándo vuelve a jugar el Atlético Mineiro?

El próximo partido de los dirigidos por Jorge Sampaoli será ante Santos este domingo 14 de septiembre desde las 16:00 horas en el Arena MRV. Este duelo será válido por la fecha 23 del Brasileirão.