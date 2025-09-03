Jorge Sampaoli dejó atrás la cesantía y fue confirmado como el nuevo entrenador de Atlético Mineiro. En Brasil se paga bien y el DT argentino tendrá un importante sueldo.

El casildense no ha tenido mucho éxito en sus última aventuras con el buzo, viniendo de tres pasos negativos por Sevilla, Flamengo y Stade Rennes. Por esta razón, en el Galo tendrá la oportunidad de demostrar las condiciones que lo hicieron campeón de América con Chile en el 2015.

El sueldo de Jorge Sampaoli

En el último tiempo, Jorge Sampaoli había sido vinculado al Santos de Neymar. Sin embargo, el argentino rechazó esta oferta debido a que el Peixe no le garantizaba traerle refuerzos de nivel ante la mala campaña que tiene aquel club.

Claro que el nombre de Sampaoli quedó dando vueltas en el país de samba y finalmente fue Atlético Mineiro de Iván Román el equipo que se hizo de los servicios del entrenador. Ahí también tendrá dura tarea para levantar el rendimiento de sus dirigidos.

El Galo está en el 14° lugar del Brasileirao, solo 2 puntos sobre la zona de descenso. En la Copa Sudamericana están en cuartos de final, donde enfrentarán a Bolívar, mientras en la Copa de Brasil también están en la ronda de los ocho mejores. Ahí ya disputaron la ida, la cual perdieron por 2-0 ante Cruzeiro, su clásico rival.

Vaya fierro caliente tomó Jorge Sampaoli, pero trabajo es trabajo y no lo hará gratis. El casildense cobrará 3,5 millones de dólares anuales en su nuevo club, según Pedro Rocha de Globo Esporte. De esta manera, será el segundo mejor pagado del Brasileirao, solo detrás de Abel Ferreira de Palmeiras que recibe 5,4 millones de la divisa de Estados Unidos.

¿A Chile le alcanzaba para pagarle a Sampaoli? El último DT de Chile fue Ricardo Gareca, quien recibía 3,7 millones de dólares al año. Es decir, el campeón de la Copa América de 2015 ganará en Atlético Mineiro menos de lo que recibía el Tigre en La Roja.