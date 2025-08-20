El Santos de Neymar vive una muy compleja crisis, por lo cual la dirigencia pensó en traer de regreso a Jorge Sampaoli para ayudar al equipo. El DT argentino tomó una decisión al respecto.

El Peixe ha pasado por años turbulentos, en los cuales incluso estuvo en segunda división durante el 2024. Con el regreso de Ney y la vuelta a la primera categoría de Brasil, se pensaba que levantarían, pero los resultados no han sido para nada buenos.

La postura de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli llegó en 2019 a Santos luego de su fracaso con la selección de Argentina en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En Vila Belmiro se reencantó con el fútbol, haciendo una gran campaña. Terminaron en el 2° puesto del Brasileirao, solo siendo superados por el Flamengo de Jorge Jesus.

ver también Destapan los primeros días de Sampaoli con su jefe al llegar a Chile: “Me tomó del brazo y dijo que me quería”

A fines del 2019, Sampaoli renunció al Peixe y desde entonces, los hinchas siempre han soñado con su regreso. El pasado fin de semana, tras la goleada de 6-0 de Vasco da Gama ante Santos, los torcedores cantaron por la vuelta del argentino.

“Hay que escuchar la voz del pueblo”, dijo el Puma Rodríguez alguna vez y es lo que hicieron en Santos. Desde la dirigencia fueron a buscar a Jorge Sampaoli y si bien el entrenador estaba abierto a regresar a Vila Belmiro, finalmente decidió no volver al club.

“Jorge Sampaoli no será el entrenador de Santos. Después de un diálogo entre las partes, el club le manifestó que no podía garantizarle el proyecto deportivo y su llegada quedó descartada por ambas partes”, indicó el periodista argentino César Luis Merlo.

Publicidad

Publicidad

Sampaoli no volverá a Santos. Imagen: Getty

La gran petición del casildense habría sido la llegada de refuerzos de jerarquía para Santos, para poder alejarlos de la zona de descenso, pero el club de Neymar no pudo ofrecer esto. Ahora el Peixe seguirá buscando entrenador, mientras Jorge Sampaoli seguirá esperando una nueva oportunidad para demostrar su “amateurismo”.