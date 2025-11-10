Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Brasil

Ponen en un altar a Erick Pulgar tras anular a Neymar y le tiran un palo a Córdova: “No sé qué pasó”

El entrenador de Flamengo, Filipe Luis, alabó al volante chileno y no entiende su ausencia en las nóminas de la Roja.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Erick Pulgar anuló a Neymar en Brasil.
© Getty ImagesErick Pulgar anuló a Neymar en Brasil.

La Serie A de Brasil está que arde, porque hay cerradas disputas por el título y también por el descenso, con jugadores chilenos como protagonistas.

El Flamengo de Erick Pulgar igualó a Palmeiras en el primer lugar de la tabla de posiciones con 68 puntos, luego de vencer al Santos de Neymar, que está en zona de descenso.

El mediocampista chileno fue titular y uno de los más destacados en el Mengao, además, anuló a Ney y tras el partido su entrenador, Filipe Luis, lo llenó de elogios.

¿Se durmió la ANFP? La declaración de Manuel Pellegrini que pone en jaque su permanencia en Real Betis

ver también

¿Se durmió la ANFP? La declaración de Manuel Pellegrini que pone en jaque su permanencia en Real Betis

Filipe Luis no entiende la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

El DT de Flamengo analizó el triunfo ante Santos y en conferencia de prensa habló del chileno, señalando que no entiende su ausencia en la selección chilena que ahora entrena Nicolás Córdova.

“Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo“, dijo el estratega brasileño.

Erick Pulgar es fijo en Flamengo. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Erick Pulgar es fijo en Flamengo. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Publicidad

No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile. Y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada”, agregó el finalista de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo quiere cerrar un 2025 glorioso, con el título local en Brasil y uno internacional en la Copa Libertadores, con Palmeiras como su rival en ambos frentes.

La dura crítica del DT de Perú que también calza en la selección chilena: “Puede doler, es la realidad”

ver también

La dura crítica del DT de Perú que también calza en la selección chilena: “Puede doler, es la realidad”

Lee también
El duro castigo que recibió Racing tras el espectáculo en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

El duro castigo que recibió Racing tras el espectáculo en la Copa Libertadores

Gallardo sorprende: Busca a jugador chileno para su River Plate 2026
Internacional

Gallardo sorprende: Busca a jugador chileno para su River Plate 2026

En Brasil celebran: Fue campeón con La Roja y sigue marginado por Córdova
Selección Chilena

En Brasil celebran: Fue campeón con La Roja y sigue marginado por Córdova

La discreta versión de Lucero por la que Colo Colo y la U se pelean
Internacional

La discreta versión de Lucero por la que Colo Colo y la U se pelean

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo