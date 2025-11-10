Ponen en un altar a Erick Pulgar tras anular a Neymar y le tiran un palo a Córdova: “No sé qué pasó”

La Serie A de Brasil está que arde, porque hay cerradas disputas por el título y también por el descenso, con jugadores chilenos como protagonistas.

El Flamengo de Erick Pulgar igualó a Palmeiras en el primer lugar de la tabla de posiciones con 68 puntos, luego de vencer al Santos de Neymar, que está en zona de descenso.

El mediocampista chileno fue titular y uno de los más destacados en el Mengao, además, anuló a Ney y tras el partido su entrenador, Filipe Luis, lo llenó de elogios.

ver también ¿Se durmió la ANFP? La declaración de Manuel Pellegrini que pone en jaque su permanencia en Real Betis

Filipe Luis no entiende la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

El DT de Flamengo analizó el triunfo ante Santos y en conferencia de prensa habló del chileno, señalando que no entiende su ausencia en la selección chilena que ahora entrena Nicolás Córdova.

“Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo“, dijo el estratega brasileño.

Erick Pulgar es fijo en Flamengo. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile. Y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada”, agregó el finalista de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo quiere cerrar un 2025 glorioso, con el título local en Brasil y uno internacional en la Copa Libertadores, con Palmeiras como su rival en ambos frentes.