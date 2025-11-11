El combinado nacional peruano ya llegó a Rusia para enfrentarse a la selección chilena en un partido amistoso. Lo hizo con algunas sorpresas, como la presencia del zaguero central nacido en Alemania Fabio Gruber, quien es hijo de una ciudadana de Perú.

Y se ganó su citación a esta fecha FIFA doble, donde la Bicolor además enfrentará al cuadro ruso. De todas maneras, a más de alguno le sorprendió una decisión técnica que tomó el director técnico interino Manuel Barreto. Optó por prescindir del delantero Luis Ramos, quien milita en la élite del balompié colombiano.

Más precisamente en el América de Cali. “Es una pregunta que no puedo responder por algunos motivos. Sólo decirle a la gente en Perú, porque vi muchas cosas que salieron, algunos están equivocados y otros, en lo cierto”, expuso Ramos, quien no fue para nada concreto en sus palabras.

Luis Ramos sabe que es una pieza fundamental del cuadro americanista. (Gabriel Aponte/Getty Images).

En el cuadro Escarlata, el trujillano de 25 años suma 13 goles en 48 encuentros. También regaló tres asistencias. Y, por cierto, refrendó su compromiso para vestir la blanquirroja. “Siempre uno estará enfocado en la selección”, manifestó el ex ariete del Cusco FC y el Deportivo Municipal.

No quedó muy claro si el peruano Luis Ramos no comprende su ausencia ante la selección chilena o si sólo no quiso encender la polémica por esa determinación. De todas formas parece convencido de que en su aventura por el balompié colombiano tomó un rótulo importante.

“Salí al extranjero para hacer lo mejor de mí y soy goleador de un club tan histórico y bueno en Colombia”, aseguró Ramos, quien está a préstamo en el cuadro caleño, que tiene una opción de compra reservada que puede activar en diciembre de 2025.

Por ahora, su principal preocupación es continuar con su buen rendimiento en el balompié cafetalero. “Siempre voy a estar a disposición y querer ir. Hoy me toca hacer las cosas de mejor manera aquí”, cerró Luis Ramos, quien está tasado en 750 mil euros, según Transfermarkt.

