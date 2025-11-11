DT de Rusia elige entre Chile y Perú al rival más difícil: “El nivel es…”

Un extraño triangular amistoso disputará la selección chilena en la Fecha FIFA de noviembre, porque se medirá ante Rusia y Perú el país eslavo.

La Roja, que quedó en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, piensa en el futuro y trabaja con miras al proceso del Mundial 2030, aunque aún no tiene un entrenador fijo y Nicolás Córdova volverá a ser el interino.

Para los rusos son partidos especiales, debido a que no se juegan nada, debido a la prohibición que les impuso la FIFA de disputar torneos internacionales, por el conflicto militar que tienen con Ucrania.

Valeri Karpin analiza a Perú y Chile

El entrenador de los rusos es Valeri Karpin, quien habló antes del triangular y fue consultado sobre si Perú o Chile están en mejor nivel y no quiso ahondar en su respuesta.

“Es difícil comparar antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile“, dijo el ex volante.

Tras ello, Karpin habló de las condiciones climáticas que encontraran los equipos sudamericanos en territorio ruso.

“Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo, donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja climática. Y en Sochi también hace 16 grados centígrados. Por eso celebraron los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Rusia en la Fecha FIFA?

El partido entre Chile y Rusia se jugará este sábado 15 de noviembre a partir de las 14:00 horas de Chile.

