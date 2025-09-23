Manuel Pellegrini esperó varias semanas por la resolución del regreso de Antony al Real Betis hasta que por fin se dio. El talentosísimo extremo brasileño finalmente fue adquirido por el cuadro verdiblanco, que desembolsó 22 millones de euros para quedárselo.

Eso sí, la negociación fue muy tortuosa con el Manchester United, que en su momento le había pagado casi 100 millones de euros al Ajax de Países Bajos por el atacante brasileño. En la antesala al duelo contra el Nottingham Forest por la Europa League, el Ingeniero Pellegrini fue consultado por el brasileño.

“Por lo menos del punto de vista personal no tengo ninguna preocupación por Antony. Jugó su último partido oficial en mayo, lleva casi tres meses sin jugar ni entrenar con un equipo. Es normal que su rendimiento vaya mejorando partido a partido”, expuso el avezado entrenador chileno sobre el jugador surgido en las inferiores de Sao Paulo.

Manuel Pellegrini le da indicaciones al brasileño Antony. (Angel Martinez/Getty Images).

Y le dio un tremendo respaldo al habilidoso futbolista, quien reconoció haberse reencantado con el fútbol en el cuadro andaluz. “Da la misma peligrosidad siempre, cuando recibe el balón produce cosas distintas. Está consciente de mejorar siempre, estamos contentos con él en todo sentido”, apuntó Pellegrini, quien en España también dirigió al Villarreal, Real Madrid y el Málaga.

Antony tiene contento a Pellegrini. (Fran Santiago/Getty Images).

“Intentamos sacarle lo mejor a su capacidad. El estilo del equipo favorece a los jugadores creativos como Antony. Sentirse importante hace cambiar muchísimo a los jugadores. Uno trata de llevar al grupo con todas las personalidades. Hay que aunarlas para conseguir un rendimiento colectivo”, agregó Pellegrini.

Pellegrini y Lo Celso elogian a Antony, la gran estrella del Real Betis

Para Manuel Pellegrini, la presencia del brasileño Antony en el Real Betis sirve para darle un salto de calidad al equipo. “Tanto con él como con otros jugadores buscamos que rindan más. Me alegro mucho por él, venía de dos años complicados”, expuso el DT chileno.

“Fue comprado en muchísimo dinero, que esté rindiendo a la expectativa de todo el mundo es muy bueno para él y mejor todavía para el Betis”, agregó el Ingeniero, quien aludió a ese fichaje por los Diablos Rojos, donde estuvo muy lejos de colmar las expectativas. Algo muy similar a lo que vivió el chileno Alexis Sánchez en el Manchester United.

Otro bético que se refirió a Antony fue el argentino Giovani Lo Celso. “Es muy importante para el club y para nosotros. No ha sido un verano fácil, sabemos cómo son los clubes ingleses. Que no te dejan entrenar con el equipo y te ponen las cosas muy difíciles”, describió el ex Tottenham Hotspur, otro club de la Premier League.

“Llegó con mucha energía y alegría. Lo vi muy bien los dos partidos. Es eso, cada vez que toca la pelota hay sensación de peligro. Es un jugador muy vertical que contagia. Estamos todos muy felices, lo vemos muy bien y creemos que le dará mucho al equipo. Antony aporta mucho”, aseguró Gio Lo Celso, un talentoso mediocampista surgido en las inferiores de Rosario Central.

Gio Lo Celso celebra un gol en el Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

Y sentenció con la descripción del camarín que lidera el Ingeniero Pellegrini. “Hay una competencia interna muy linda, la plantilla tiene grandes jugadores y personas. Eso hace crecer al jugador individualmente y al equipo”, sentenció Gio Lo Celso.

¿Cuándo juega el Betis contra el Nottingham Forest en la Europa League?

Betis recibirá al Nottingham Forest de Inglaterra en la primera jornada de la fase liguera de la Europa League este miércoles 24 de septiembre a las 16 horas en el estadio La Cartuja.

