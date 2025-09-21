La señal que conecta los caminos de Manuel Pellegrini y la selección chilena: “Ya veremos”

Manuel Pellegrini volvió a los triunfos en el Real Betis. En la reciente fecha de LaLiga, el albiverde superó por 3-1 a la Real Sociedad. Por lo que ahora, con los ánimos renovados se mentaliza en el debut por Europa League ante Nottingham Forest, lo que será este miércoles 24 de septiembre.

Pero mientras comienza a tomar forma la temporada europea, también la dirigencia del Betis vive un partido más que especial. Esto debido a que aún no se logra la renovación del entrenador chileno.

Pellegrini tiene contrato hasta mitad del 2026, y de momento le quedan cerca de 9 meses a cargo del equipo. Sin embargo, ambas partes no llegan a acuerdo y se reveló un dato que lo tendría más cerca de la selección chilena que de seguir en España.

Según indica Estadio Deportivo, la dirigencia decidió cambiar de rumbo y ahora ya no se contemplan contratos tan extensos como los que se hizo con Manuel Pellegrini.

“El club ha definido una nueva hoja de ruta que contempla periodos más recortados y le pone sobre la mesa una ampliación corta, mientras que el técnico apuesta por firmar varios años más para continuar con su proyecto y seguir con los pasos al frente que se propone”, detalla el medio citado.

Pellegrini es duda en el Real Betis

Por lo que de no llegar a acuerdo, el adiestrador quedaría libre en 2026. Lo que podría ser aprovechado por la Roja que busca un adiestrador por un plazo extenso y así volver a decir presente en el Mundial ya del 2030.

“No quiero ser el protagonista ahora viendo si renovamos o no renovamos. Para mí, lo importante es que el equipo esté ganando. Ya veremos más adelante los plazos de uno y otro lado para ver qué se va a hacer”, indicó Pellegrini fiel a su estilo, dejando de lado la polémica para al menos unos meses más adelante.

¿Cuánto gana Manuel Pellegrini en el Real Betis?

Manuel Pellegrini ostenta el récord de ser el entrenador más experimentado en las cinco ligas más importantes de Europa. Con 71 años, el entrenador chileno es el más viejo en actividad. Lo sigue recién Gasperini en la Roma con 67 primaveras.

Ahora su salario es otro de los temas a tocar en el Real Betis. Esto debido a que el Ingeniero recibe más de 6 millones de dólares por temporada. Lo que cada 30 días se refleja en el pago de unos 500 mil dólares. Es decir, más de 470 millones de pesos chilenos.