La quinta fecha de la Liga de España arrancó este viernes con un chileno como protagonista, porque Real Betis de Manuel Pellegrini sumó un triunfo clave ante Real Sociedad.

El cuadro sevillano se hizo respetar en el estadio La Cartuja y se impuso por un claro 3-1, para así llegar a los 9 puntos en el certamen español.

Pese a la victoria, el entrenador nacional no estaba conforme y lo hizo saber en sus declaraciones, ya que se olvidó de su clásica compostura y se lanzó con todo.

Manuel Pellegrini se queja por el estilo de Real Sociedad

Tras la victoria de Betis, el Ingeniero Pellegrini conversó con DAZN y se lamentó por el estilo impuesto por Real Sociedad.

“Más que cosas puntuales del colegiado (árbitro), me extraña mucho ese sistema de repetición de faltas de la Real, que hizo como 15-20 sólo para parar el juego; así es imposible jugar“, dijo el ex DT de Real Madrid.

Tras quejarse, manifestó su alegría por la victoria de Real Betis, que sumó su segundo triunfo en lo que va de temporada.

“La valoración es muy positiva. Firmamos un partido muy completo. Entramos en el primer tiempo bien e hicimos el gol, pero lamentablemente volvimos a tener un fallo en la salida que metió a la Real Sociedad en el partido”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Nottimgham Forest por la Europa League?

Ahora Real Betis se concentrará en la Europa League, porque el miércoles 24 de septiembre recibirá a Nottingham Forest desde las 16:00 horas de Chile.

