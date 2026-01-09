Claudio Palma decidió renunciar a TNT Sports el 2025, luego de una extensa carrera relatando el fútbol nacional. A pesar de que su característica voz no se oirá todos los fines de semana, asegura que este año será importante.

“Estoy vigente, relataré le próximo Mundial y la Libertadores por Chilevisión”, indica en charla con Redgol el relator número 1 de de los últmos años.

Agrega que “de TNT salí bien, llevo 38 años seguidos relatando, por eso fue una decisión bien jugada pero fue bien pensada”.

¿Nunca más relatará fútbol chileno? “No le cierro las puertas a nada, tomé una decisión, pero el día de mañana no sabes”, señala el Negro.

Claudio Palma está en un momento más tranquilo de su vida

La nueva vida del Negro Palma

Indica que “ahora estoy incursionando en los podcast, pero sigo vigente como relator en Chilevisión, donde están viendo el tema de las próximas eliminatorias”.

Indica que ahora siente que “lo he pasado bien los fines de semana, me he desentendido un poco del fútbol chileno”, pues fueron muchos años en la misma.

“No echo de menos ir al estadio, desde el 87 iba todos los fines de semana a los estadios. Tengo 56 años y es bueno ponerle una pausa a la vida”, advierte Palma.

Reflexiona que “la gente se extraña por tomar esta decisión, pero puede venir una cagada, te despiden y ahí nadie se sorprende. Seguiré viendo fútbol, pero disfruto más mi vida, mi otoño de la vida”.

