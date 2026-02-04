El regreso de Marcelo Morales a U. de Chile sigue dejando muchos comentarios. El defensor apenas pasó una temporada en Estados Unidos antes de volver al país, donde buscará retomar su mejor nivel tras un año difícil.

Hasta dentro del club miraban su retorno con “malos” ojos. “Hay que preguntarles a los jóvenes por qué regresan tan pronto, porque a mí no me gusta“, dijo Marcelo Díaz solo unos días antes.

Por su lado, el defensor comentó en su presentación que “Marcelo Díaz lo dijo en general, no fue directo hacia mí. Lo conversamos, pero él siempre me ayuda, me aconseja. Es un amigo y siempre ha mandado buenas vibras“.

Ahora, un inesperado personaje defiende a Marcelo Morales de las críticas. Se trata de Marcelo Barticciotto. “Yo lo cuestionaría si él no hubiese hecho nada para triunfar o si se hubiese portado mal, pero un jugador que va afuera y hace todo lo posible… Lamentablemente, no pudo triunfar”, dijo en ESPN.

Marcelo Morales enfrenta las críticas en su regreso a U. de Chile

Marcelo Morales no solo ha enfrentado críticas por su retorno a U. de Chile después de solo un año en el extranjero, sino por la forma física en que regresó al país. En redes sociales, ha sido un tema importante entre los hinchas.

El jugador tuvo que responder. “No me centro mucho en los comentarios. Sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo, intento centrarme en mí, en el equipo y en mi entorno. No me molesta mucho, no le presto atención“, dijo en su presentación en el CDA.

En todo caso, aclaró que “sobre la condición física, he estado poniéndome a punto. He estado entrenando doble para estar lo antes posible en el equipo”.