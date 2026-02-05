Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

El puesto que Barticciotto todavía quiere reforzar en Colo Colo: “Me parece que les falta un…”

A pesar de que los albos en este mercado ya han sumado seis nombres nuevos, el ídolo del Cacique espera más contrataciones.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Barti quiere un fichaje más en el Cacique.
© Captura y Colo Colo.Barti quiere un fichaje más en el Cacique.

Pese a un inicio algo lento en el mercado de fichajes, en Colo Colo ya llevan seis refuerzos contratados para el equipo de Fernando Ortiz. Los albos se las han arreglado con pocos recueros para buscar nuevos jugadores, algo que dentro de todo le da algo de ilusión a la fanaticada alba en este 2026.

Sin embargo, hay quienes creen que todavía falta para dar de verdad ese salto de calidad que tanto necesita el Cacique para afrontar esta temporada.

Así por lo menos lo siente Marcelo Barticciotto, quien sin tapujos apuntó al puesto que los albos todavía deben reforzar en este mercado. Para el ídolo albo, el plantel siguen sin estar del todo completo.

Revelan que Claudio Baeza pudo volver a Colo Colo: por qué se cayó el fichaje

ver también

Revelan que Claudio Baeza pudo volver a Colo Colo: por qué se cayó el fichaje

El refuerzo que Barticciotto pide en Colo Colo

El ex atacante aseguró en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa que “Colo Colo necesita un volante ofensivo. Ahora vino Lautaro Pastrán, pero a mí me parece que le falta un volante ofensivo”.

Y ojo, que para Barti no es lo único que todavía falta en el Monumental: “A mí me parece que Fernando Ortiz quiere un arquero y va hablar con Mosa respecto a eso”.

Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid son de momento los últimos dos fichajes de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid son de momento los últimos dos fichajes de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

“Quizás, como dicen que no está cerrado el plantel, quizás traen a otro más, sobre todo por la derrota del otro día ante Limache. A lo mejor eso apura un poco la sensación que tenían en Colo Colo. Tal vez si hubieran ganado y jugado bien, no traían a nadie”, concluyó.

Cabe recordar que el Popular en este mercado ha fichado a Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton).

El nuevo problema que surge en Colo Colo: “Es sabido que Ortiz no confía 100% en Tuto De Paul”

ver también

El nuevo problema que surge en Colo Colo: “Es sabido que Ortiz no confía 100% en Tuto De Paul”

El próximo partido del Cacique

Los albos regresarán a la acción ante Everton este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad
Lee también
El "número maldito" que hereda Lautaro Pastrán en Colo Colo
Colo Colo

El "número maldito" que hereda Lautaro Pastrán en Colo Colo

Sin refuerzo estrella: el peor mercado de Colo Colo en los últimos años
Colo Colo

Sin refuerzo estrella: el peor mercado de Colo Colo en los últimos años

La polémica decisión de Almirón que todavía impacta a Colo Colo
Colo Colo

La polémica decisión de Almirón que todavía impacta a Colo Colo

Fracasó en la U, no brilló en Uruguay y es nuevo jugador de Banfield
Internacional

Fracasó en la U, no brilló en Uruguay y es nuevo jugador de Banfield

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo