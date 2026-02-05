Pese a un inicio algo lento en el mercado de fichajes, en Colo Colo ya llevan seis refuerzos contratados para el equipo de Fernando Ortiz. Los albos se las han arreglado con pocos recueros para buscar nuevos jugadores, algo que dentro de todo le da algo de ilusión a la fanaticada alba en este 2026.

Sin embargo, hay quienes creen que todavía falta para dar de verdad ese salto de calidad que tanto necesita el Cacique para afrontar esta temporada.

Así por lo menos lo siente Marcelo Barticciotto, quien sin tapujos apuntó al puesto que los albos todavía deben reforzar en este mercado. Para el ídolo albo, el plantel siguen sin estar del todo completo.

El refuerzo que Barticciotto pide en Colo Colo

El ex atacante aseguró en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa que “Colo Colo necesita un volante ofensivo. Ahora vino Lautaro Pastrán, pero a mí me parece que le falta un volante ofensivo”.

Y ojo, que para Barti no es lo único que todavía falta en el Monumental: “A mí me parece que Fernando Ortiz quiere un arquero y va hablar con Mosa respecto a eso”.

“Quizás, como dicen que no está cerrado el plantel, quizás traen a otro más, sobre todo por la derrota del otro día ante Limache. A lo mejor eso apura un poco la sensación que tenían en Colo Colo. Tal vez si hubieran ganado y jugado bien, no traían a nadie”, concluyó.

Cabe recordar que el Popular en este mercado ha fichado a Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton).

El próximo partido del Cacique

Los albos regresarán a la acción ante Everton este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

