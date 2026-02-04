La fecha en que U. de Chile conocerá el castigo por los incidentes en el Nacional

U. de Chile debe seguir esperando para conocer su castigo por los lamentables incidentes que marcaron su debut contra Audax Italiano en la Liga de Primera. Hubo serios disturbios en el Estadio Nacional.

El informe arbitral de Gastón Philippe fue contundente. El juez documentó lanzamientos de bengalas y objetos a la cancha, desórdenes durante todo el primer tiempo por parte de hinchas que ingresaron a la Galería Sur, enfrentamientos con Carabineros y seguridad privada, y, por supuesto, el incendio que se produjo en la segunda parte.

Los incidentes vinieron después de una grave amenaza por parte de la barra, motivada por un castigo de la ANFP a una parte de la fanaticada. “Vamos a suspender si es necesario. No solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno”, avisaron Los De Abajo.

Por eso mismo, U. de Chile fue citada para el siguiente martes 10 de febrero a la sesión del tribunal para realizar sus primeros descargos por esta situación e intentar evitar que la sanción a la institución sea muy grave. Con esto, por ahora no hay castigo para los azules.

U. de Chile espera por su sanción tras los serios incidentes

Según destaca Bolavip, U. de Chile tendrá que presentarse la próxima semana para una audiencia, en donde su equipo jurídico mostrará antecedentes y registros con el fin de identificar a quienes causaron desmanes.

Tras eso, el Tribunal de Disciplina deliberará y determinará su decisión con los azules. La resolución se comunicará más tarde. Probablemente, para el regreso de U. de Chile al Estadio Nacional, programado para el 22 de febrero contra Deportes Limache, ya se conozca la sanción.