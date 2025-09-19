Pese al intenso ruido que hace en España el hecho que todavía no llega a un acuerdo con el Real Betis para renovar su contrato que termina en junio de 2026, el técnico chileno Manuel Pellegrini le muestra a todos que puede separar lo ejecutivo de lo deportivo.

Así lo dejó en claro en el comienzo de la quinta jornada de La Liga en España, donde los andaluces recibían en el Estadio La Cartuja de Sevilla a la Real Sociedad, con el objetivo de cortar una racha de tres juegos sin conocer la victoria.

ver también ¿Se ilusiona la Roja? Manuel Pellegrini lanza tajante postura sobre su renovación en el Betis

Pellegrini vuelve a los abrazos con el Betis

En la semana donde más ruido hubo entorno a su futuro en el fútbol europeo, el equipo del “Ingeniero” dio un golpe de entrada para abrir el marcador mediante el colombiano Juan Camilo Hernández en el minuto 7, pero seis más tarde la visita igualó mediante Brais Méndez (13′).

Fue a partir de ese momento que el Betis fue desbocado en busca de romper la igualdad, con el brasileño Antony y el argentino Giovanni Lo Celso, lo que obligó a Pellegrini durante un cooling break a pedirles calma y precisión para ponerse en ventaja.

Y así se dio en el comienzo del segundo tiempo, donde el marroquí Ez Abde se adelantó al arquero de Real Sociedad, Álex Remiro, quien terminó metiendo la pelota en su propio arco para poner el 2-1 en los 49′. A partir de allí todo fue para el cuadro del chileno.

Prueba de ello fue que en los 69′ liquidaron el encuentro con una lucida acción colectiva que derivó en el remate dentro del área rival de Pablo Fornals y dejar el 3-1 como resultado final.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, el Betis de Pellegrini salta al cuarto puesto de La Liga con nueve puntos y con un juego más que el resto de los equipos. Mientras que los de San Sebastián caen hasta el 17° lugar con sólo dos unidades.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo del “Ingeniero”?

Este miércoles 24 de septiembre, el cuadro del técnico chileno hará su debut en la fase de liga en Europa League, cuando reciba en La Cartuja al Nottingham Forest de Inglaterra a partir de las 16:00 horas (de Chile)