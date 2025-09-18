El futuro del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sigue incierto, lo que ha despertado una ola de rumores, entre ellas su posible arribo a la Selección Chilena como también su regreso a la Premier League.

Sin embargo, ante estos comentarios, el ingeniero entregó una sincera respuesta sobre lo que se viene para su carrera.

El entrenador conversó con los medios en la previa del encuentro contra la Real Sociedad, en donde fue consultado por su renovación con el equipo, la cual aún no se ha sellado.

Manuel Pellegrini lanza tajante postura sobre su renovación con el Betis

Al ser consultado sobre su continuidad, el ingeniero fue tajante en señalar que “es un tema que prefiero no tocarlo. Lo más importante es la parte futbolística”.

“La renovación viene siempre de la parte de la directiva. Los tiempos que se manejan no los podría decir yo porque no los conozco. Los tiempos van dependiendo de muchos factores”, explicó.

Asimismo, señaló que “me extrañó que pareciera una despedida. Yo estoy muy feliz. Ojalá pudiésemos seguir con el trabajo en la medida de seguir logrando objetivos”.

Los objetivos con el Betis

Por otra parte, Pellegrini se refirió al duelo que tendrá el Betis contra la Real Sociedad tras un complejo inicio de LaLiga que actualmente los tiene posicionado en el décimo lugar.

Manuel Pellegrini aún no renueva con el Betis.

“Partido muy difícil ante un rival siempre directo para posiciones europeas. No está pasando por un buen momento, con cambios importantes, pero la dificultad siempre es la misma”.

“La Real, por el plantel que tiene, va a seguir siendo un rival directo en la pelea por Europa. No creo que sea un rival para despreciarlo”.

Asimismo, señala sobre la importancia de clasificar a alguna de las competencias europeas, ya sea la Champions League, Europa League y Conference League.

“Sé lo que piensa la parte directiva. Esa ilusión la hemos tenido todos los años. Al final de la temporada la realidad refleja dónde estamos. Tenemos la ilusión y hay que mostrarla en cada partido, es lo que hemos hecho estas cinco temporadas. Ojalá demos un paso más, pero vamos a ir buscando cada partido”.

