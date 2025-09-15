¿A la Roja? En Betis dicen toda la verdad sobre el futuro de Manuel Pellegrini: “No puedo…”

El arranque de Real Betis en la Liga de España no ha sido el que esperaban, porque luego de cinco partidos disputados suma apenas seis puntos y se encuentra en la medianía de la tabla.

El equipo de Manuel Pellegrini viene de sumar un triste empate 2-2 ante Levante y en la siguiente jornada tiene un duelo muy duro ante Real Sociedad.

A pesar del tibio andar del cuadro andaluz, en Sevilla están muy a gusto con el entrenador chileno y quieren renovarle el contrato, algo que los hinchas de la selección nacional no quieren, porque sueñan con que llegue a la Roja.

ver también “No es una broma”: Claudio Borghi explica por qué Manuel Pellegrini no regresa a Chile

Presidente de Real Betis vuelve a hablar de la renovación de Manuel Pellegrini

La continuidad de Manuel Pellegrini en Real Betis es un tema recurrente en Sevilla, por ende los medios andaluces le volvieron a preguntar al presidente del club albiverde, Ángel Haro, sobre el contrato del DT chileno, que expira a finales de junio de 2026.

“No te puedo decir nada diferente a lo que dije hace una semana, lo que dije hace dos semanas y lo que dije hace tres semanas”, dijo en primera instancia el dirigente español.

Manuel Pellegrini en Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Vamos a seguir centrados en la temporada. Cuando encontremos el momento propicio, nos centraremos de nuevo. Y poco más, ahora mismo Manuel tiene el contrato en vigor”, agregó.

Para cerrar el tema, Haro indicó que “estoy convencido que va a dar lo máximo como siempre para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. No te puedo decir nada más“.

ver también Periodista es tajante sobre posible llegada de Pellegrini a la Roja: “Todo el prestigio…”

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Real Sociedad por la Liga de España?

El próximo partido de Real Betis en la Liga de España será este viernes 19 de septiembre, cuando desde las 16:00 horas de Chile se mida ante Real Sociedad.

Publicidad