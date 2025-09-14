“No hay que desesperarse”: La arenga de Manuel Pellegrini revive al Real Betis en agónico empate

Manuel Pellegrini se transformó en el salvador del Real Betis. El entrenador nacional tuvo que hacer reaccionar a su equipo en un momento clave y evitó la catástrofe en LaLiga.

Todo comenzaron la visita del albiverde al Levante. El cuadro local en apenas 15 minutos ya iba 2-0 arriba en el marcador. Primero fue Iván Romero (2’) y luego Etta Eyoung (10’) para sacar a relucir los errores en la zaga del visitante.

Por lo que, en la pausa por las altas temperaturas que hay en Europa, Pellegrini saltó a la cancha para hacer reaccionar a su plantel. “No es primera vez que nos pasa. Vamos perdiendo 2-0 y no juguemos con el marcador en la cabeza”, lanzó de entrada a sus pupilos.

“Hemos tenido llegadas y vamos a descontar. No hay que desesperarse. Si empezamos a disparar, nos vamos a desordenar. Tranquilos que vamos 0-0”, agregó el Pelle en una faceta que ya ha hecho conocida para hacer despertar a su equipo.

Real Betis rescata empate

Palabras que finalmente trajeron sus frutos ya que el Real Betis logró remontar el marcador. Al cierre del primer tiempo vino la anotación de Cucho Hernández y luego Pablo Fornals sobre el final para sentenciar el 2-2.

“Tuvimos un comienzo nefasto. Comenzar perdiendo 2-0 al minuto 9, jugando de visita, no es fácil. Pero de ahí para adelante creo que el equipo hizo un gran partido. El equipo no se desordenó y a través del fútbol intentamos crear oportunidades”, reflexionó Manuel Pellegrini post partido.

Incluso tuvo espacio para reclamar contra el arbitraje ya que por determinación del VAR, que anuló el primer descuento de Altamira. “Me gustó el espíritu del equipo y el convencimiento. Hicimos dos goles y muchísimos remates al arco. Y hubo una anulación de un gol más que dudoso; me pareció muy mal anulado”, sentenció.

De momento el Real Betis se ubica 10ª con seis unidades. La próxima fecha recibe a la Real Sociedad (19 de septiembre) y luego ya debe enfrentar el debut por Europa League ante Nottingham Forest (24 de septiembre).

