Es un hecho. Las relaciones entre el entrenador chileno Manuel Pellegrini y su actual club, Real Betis, no pasan por su mejor momento y no es por el aspecto deportivo. Las tratativas para la extensión de su contrato pasaron a ser una traba.

Desde la institución, su presidente Ángel Haro reconoció que las conversaciones entre las partes están detenidas y se retomarán “cuando encontremos el momento propicio“. Por el lado del “Ingeniero”, no se aborda ese tema.

Sin embargo, los principales medios deportivos en España dieron a conocer cuál sería la poderosa razón por la que Pellegrini cortó las charlas con el Betis por la renovación de su vínculo, que concluye el 30 de junio del 2026.

La razón por la que Pellegrini no renueva con Betis

El medio Estadio Deportivo rememora que “no ha habido acercamientos reseñables para la renovación del ‘Ingeniero’, que, tras dos renovaciones, encara por vez primera su última campaña de vinculación sin el futuro amarrado”.

En esa línea, Marca apunta a que “la estrategia del Betis respecto al futuro de su banquillo parece que cambió (…) Se debe competir al máximo en la Copa (del Rey) y en la Europa League. Si lo hace, Pellegrini tendrá a buen seguro sobre la mesa una oferta de renovación. Los resultados mandan”.

Ahora, la Cadena Cope menciona un factor externo que puede ser clave en esta negociación, como es Jesús Martínez, representante del técnico chileno, pues aseguran que “él reclamaba más dinero, sin embargo, tienen la idea muy clara, no van a subir un euro su salario y de hecho no tiene claro que vayan a proponerle la renovación en breve”.

¿Cuándo es su próximo juego?

El Betis de Manuel Pellegrini será el encargado de abrir la quinta jornada de La Liga, cuando este viernes 19 de septiembre reciba en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla a la Real Sociedad, desde las 16:00 horas (de Chile).