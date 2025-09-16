¿A la Roja? El detalle que pone en jaque la renovación de Manuel Pellegrini en el Real Betis

Manuel Pellegrini celebra su cumpleaños número 72. El “Ingeniero” celebra este 16 de septiembre y lo hace en el Real Betis, donde tiene como objetivo luchar por LaLiga y repetir los éxitos a nivel internacional como lo hizo la temporada pasada.

De momento, en la competición local marchan decimos con seis unidades, mientras que el próximo 24 de septiembre será el debut por Europa League ante Nottingham Forest. Pero dichos desafío pasan a segundo plano por la continuidad de Pellegrini.

ver también ¿A la Roja? En Betis dicen toda la verdad sobre el futuro de Manuel Pellegrini: “No puedo…”

Así al menos se deslizó tras la declaración del presidente Ángel Haro. “Vamos a seguir centrados en la temporada, cuando encontremos el momento propicio, nos sentaremos. Él tiene contrato, estoy convencido de que dará lo máximo para conseguir los objetivos“, expresó.

Lo que ya despierta las alarmas entorno al chileno y que no descartan un posible cambio de aires para asumir en la Roja, donde mantiene una deuda pendiente y es el más apoyado por clamor popular.

El dato que complica la renovación de Pellegrini

A las declaraciones del dirigente, se sumaron los dichos de Manuel Pellegrini que hoy lo alejan de un posible nuevo contrato con Real Betis. “Para mí ha sido un orgullo haber estado estos seis años aquí. Sea cual sea el futuro, mi compromiso siempre será igual con ellos”, confesó el DT chileno.

Ahora el tema es que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026. Pero El Desmarque indica que por primera vez, Pellegrini no ha abordado su renovación.

Publicidad

Publicidad

En ocasiones anteriores siempre trabajó con el colchón de saber que tras finalizar la temporada, tenía un año más de contrato. Hasta el momento no ha sido así, y el medio citado indica que quedan nueve meses de vínculo. “Nunca ha estado tan cerca de que se acabara su contrato con el Real Betis Balompié”, sentenciaron.

¿Cuánto gana Manuel Pellegrini en el Real Betis?

Según los últimos reportes, Manuel Pellegrini recibe 6 millones de euros al año. Lo que en el detalle se indica que son 500 mil euros cada 30 días. Cabe consignar que en el Manchester City, el chileno superó dicha cifra y al mando de los “ciudadanos” llegó a recibir 9 millones de la moneda europea por temporada.