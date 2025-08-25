Cuando parecía que el técnico chileno Manuel Pellegrini iba a renovar su contrato con el Real Betis para quedarse en España hasta mediados de 2027, las negociaciones se estancaron y aparece un viejo conocido en su búsqueda, como la Premier League de Inglaterra.

En el comienzo de su sexta temporada como entrenador albiverde, la falta de refuerzos para su plantel con miras a la disputa de doble competencia le tiene en conflicto con la dirigencia, a tal punto que no van a conversar por una extensión de contrato hasta el fin del mercado de fichajes en Europa.

Ante tal situación, el diario La Tercera reveló que desde el entorno de Pellegrini comienzan a observar opciones para la continuidad de su carrera en Europa, alejándolo definitivamente de cualquier chance de llegar a la Selección Chilena. Es aquí donde la Premier League toma protagonismo.

Premier League quiere alejar a Pellegrini de la Selección

En medio de la incertidumbre que existe en Betis sobre su futuro, el matutino indica que ya hay un equipo en específico que “se acercó al entorno del adiestrador para conocer las condiciones de una eventual salida” desde el fútbol español.

“Nottingham Forest -uno de los equipos sensación de la pasada temporada en la Premier League- tiene a Manuel Pellegrini en su libreta, quien ya dirigió en Manchester City y West Ham United”, aseguró la publicación y añade que las tratativas las manejan “intermediarios del dueño, el griego Evangelos Marinakis”.

El “Ingeniero” aparece en la órbita de los Tricky Trees dada la conflictiva relación que existe entre la dirigencia del club inglés y el actual técnico, el portugués Nuno Espírito Santo, quien incluso puso en duda su continuidad antes que se cierre el mercado de fichajes, el lunes 1 de septiembre.

¿Cómo le fue al “Ingeniero” en Inglaterra?

Manuel Pellegrini tuvo dos etapas en la Premier League. La primera fue con Manchester City entre 2013 y 2016, donde conquistó dos Copas de la Liga y ganó la competición en su primera temporada allí. Luego, tras un paso por China, llegó a West Ham United en 2018 y se mantuvo hasta inicios de 2020, sin mayor éxito.

¿Cuándo vuelve a jugar el Betis?

Por la tercera fecha de La Liga en España, el equipo del “Ingeniero” visitará al Celta de Vigo, en duelo a disputarse en Balaidos este miércoles 27 de agosto a partir de las 15:00 horas (de Chile).

